C’è chi è pronto a sfidare Kratos a novembre, ed è un riccio blu

Sonic Frontiers, quando è stato annunciato, non ha fatto impazzire né i fan né gli addetti ai lavori: nonostante le perplessità, il gioco sta arrivando e SEGA è intenzionata a sfidare un altro big in uscita, ossia God of War Ragnarok.

Dopo Sonic Mania, che potete recuperare su Amazon, i fan stanno aspettando comunque al varco la nuova avventura del riccio blu.

SEGA ha infatti lasciato intendere di non avere nessuna intenzione di rinviare il gioco per cercare di migliorarlo in ogni suo aspetto.

Ora, dopo un primo leak che avrebbe svelato la data di uscita e i DLC, è ora il turno di una nuova conferma, messa in circolazione dalla stessa casa produttrice giapponese.

Come riportato anche da Wccftech, SEGA of Japan ha pubblicato un nuovo trailer di Sonic Frontiers sul canale YouTube giapponese ufficiale, salvo poi rimuoverlo in fretta e furia.

Il perché è presto detto: il video in questione ha svelato in anticipo la data di uscita del gioco, il quale sarebbe atteso in Giappone per l’8 novembre 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.

Ciò vale a dire che Sonic Frontiers uscirà solo un giorno prima rispetto a God of War Ragnarok, il kolossal PlayStation che vede il ritorno di Kratos e Atreus.

Si tratta di una mossa davvero molto rischiosa per SEGA, la quale rischia di vedere adombrato il suo ambizioso open-world dall’imponenza mediatica del sequel del capolavoro di Santa Monica Studios.

Vero anche che il gioco sarà mostrato nel corso della giornata di oggi, durante la Gamescom Opening Night Live (che concluderà un’estate videoludica già piena di tantissimi eventi), quindi ulteriori informazioni al riguardo arriveranno molto presto.

Restando in tema, l’arrivo di Sonic al cinema è stato strepitoso, tanto da convincere SEGA a ritentare l’impresa con due altre IP storiche del passato.