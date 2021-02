CD Projekt sfida gli hacker, ecco come sta evitando leak

CD Projekt, software house che tra gli altri giochi ha realizzato Cyberpunk 2077, sono stati vittima negli scorsi giorni di un attacco hacker molto grave.

In seguito a questo attacco gli hacker hanno chiesto un riscatto alla compagnia polacca, che si è rifiutata di pagare alcuna cifra.

I criminali hanno dunque mantenuto la loro parola, vendendo il codice sorgente di diversi giochi all’asta, conclusasi poche settimane fa.

La conseguenza di questa azione era, purtroppo, abbastanza prevedibile: il codice sorgente di uno dei giochi battuto all’asta è stato diffuso anche sul social network Twitter.

Come riportato infatti da Vice, sono spuntati una serie di tweet che includevano una parte del codice di Gwent, il gioco di carte ambientato nell’universo di The Witcher.

Il codice sorgente di Gwent è finito temporaneamente su Twitter

In uno di questi post pare che fosse stato addirittura incluso un link torrent, che avrebbe consentito di scaricare per intero il codice.

CD Projekt non ha dunque avuto altra scelta se non di intimare gli autori dei tweet incriminati a rimuovere immediatamente i loro post, attraverso avvisi di rimozione DMCA, in quanto contenenti «codice sorgente ottenuto illegalmente».

La software house ha dunque intenzione di fare tutto il possibile per evitare il leak dei propri dati, impedendo che si diffondano ovunque.

Di sicuro un problema non da poco per la compagnia, che adesso dovrà fare tutto il possibile per salvaguardare i suoi franchise.

Possiamo solo augurarci che le azioni legali non si fermino qui, e che la compagnia riesca presto a risalire alle identità dei criminali.

L’attacco potrebbe addirittura essersi consumato dall’interno: l’ipotesi viene definita addirittura «plausibile»

Ricordiamo inoltre che non è la prima volta che la compagnia subisce attacchi hacker: già nel 2017 era stato chiesto un riscatto per dei documenti riservati di Cyberpunk 2077.

Speriamo che l’attacco hacker non crei rallentamenti al lavoro di CD Projekt RED, che attualmente si sta occupando della patch next-gen di Cyberpunk 2077.