CD Projekt vittima di attacco hacker, chiesto un riscatto

CD Projekt è stata vittima di un nuovo attacco hacker, in seguito al quale è stato chiesto il pagamento di un riscatto.

La casa polacca aveva già avuto una disavventura simile diversi anni prima del lancio di Cyberpunk 2077.

Adesso, si ritrova a fronteggiare un’esperienza molto simile, di fronte alla quale ha pubblicato un messaggio di testo lasciato dai malintenzionati sui propri server per segnalarne il passaggio.

«Ieri abbiamo scoperto di essere diventati vittime di un cyber attacco coordinato, per via del quale alcuni dei nostri sistemi interni sono stati compromessi», si legge in una nota condivisa sui social.

«Un attore non identificato ha ottenuto accesso non autorizzato al nostro network interno, raccolto certi dati apparententi al capital group di CD Projekt e lasciato una nota per il riscatto, il contenuto della quale rendiamo pubblico. Abbiamo già messo in sicurezza la nostra infrastruttura IT e iniziato il ripristino dei dati. Non cederemo alle richieste né negozieremo con l’attore, essendo consapevoli che questo potrebbe alla fine portare al rilascio dei dati compromessi. Stiamo prendendo le azioni necessarie per mitigare le conseguenze di un rilascio simile, in particolare approcciando le parti che potrebbero essere colpite dalla breccia».

CD Projekt assicura che «per quanto ne sappiamo» i sistemi compromessi non contenevano alcun dato personale dei giocatori.

Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021

Non si tratta del primo caso di attacco hacker ai danni di CD Projekt, con un triste debutto in questa disavventura registrato nel giugno 2017.

Al tempo, gli hacker minacciavano di rendere note le caratteristiche di Cyberpunk 2077, tra le altre cose, in quella fase ancora avvolto nel mistero.

Ora che il gioco è stato pubblicato, non è chiaro se questo intoppo rallenterà i lavori per il programma di aggiornamenti, che dovrebbe portare ad una seconda major patch a febbraio.

L’update per le console di nuova generazione rimane programmato per la seconda metà del 2021, mentre i DLC, gratuiti e a pagamento, sono per ora stati messi da parte.