CD Projekt, l’asta degli hacker è finita: c’è un compratore (e ha pagato bene)

Martedì scorso, vi avevamo reso noto che gli autori di Cyberpunk 2077, i CD Projekt RED, sono caduti vittima di un attacco hacker di un certo peso. La compagnia polacca autrice di The Witcher 3 ha infatti affermato di aver subito una violazione informatica che aveva portato al furto di dati relativi ai suoi giochi.

I pirati informatici avevano inoltre avanzato richieste per un riscatto, negato dalla compagnia. In tutta risposta, gli hacker hanno quindi deciso di mettere all’asta le informazioni trafugate.

Stando alle informazioni rilasciate, l’asta per comprare il codice di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 è già conclusa. I pirati avrebbero infatti trovato un compratore in grado di offrire un riscatto definito soddisfacente. La notizia è stata confermata da KELA, un’organizzazione che scandaglia i meandri del dark web.

Victoria Kivilevich di KELA ha confermato che l’asta comprendeva i codici sorgente di Cyberpunk 2077, varie versioni di The Witcher 3 e di Gwent, tutti in un unico pacchetto. La cifra finale dovrebbe aggirarsi attorno ai 7 milioni di dollari. Di conseguenza, il codice non sarà pubblicato o venduto a terze parti.

Just in: #CDProjektRed AUCTION IS CLOSED. #Hackers auctioned off stolen source code for the #RedEngine and #CDPR game releases, and have just announced that a satisfying offer from outside the forum was received, with the condition of no further distribution or selling. pic.twitter.com/4Z2zoZlkV6

— KELA (@Intel_by_KELA) February 11, 2021