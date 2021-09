Castlevania, spuntano nuove conferme sul ritorno (e c’è una sorpresa)

Castlevania, l’amato franchise di Konami, sembra proprio che stia per tornare sugli scaffali videoludici di tutto il mondo con una nuova collection.

Nonostante Konami non abbia ancora ufficialmente annunciato il nuovo progetto legato alla serie di Castlevania, nelle ultime ore è arrivata una nuova importante conferma sulla Advance Collection, ormai chiacchierata da diverse settimane.

Questa novità era stata infatti svelata pochi giorni fa dal Taiwan Digital Rating Committee, che nelle ultime ore si è aggiornato ulteriormente fornendo i primi dettagli.

Per il momento non sembra dunque essere in programma un nuovo gioco, tuttavia su Apple Arcade sarà possibile riscoprire un titolo precedentemente cancellato.

Come riportato da Gematsu, il Taiwan Digital Rating Committee ha aggiornato le pagine per la valutazione per Castlevania Arcade Collection, la raccolta di titoli che al momento non è stata ancora svelata ufficialmente dal publisher.

Secondo quanto precedentemente svelato dall’ente di valutazione, la collezione di Castlevania dovrebbe essere disponibile su PS4, Xbox One, Switch e PC.

Da oggi sono però disponibili alcune novità, che dovrebbero confermare ulteriormente l’esistenza di questa raccolta: la pagina è stata infatti aggiornata con il logo e la cover art ufficiale di Castlevania Advance Collection.

Castlevania Advance Collection (PS4, Xbox One, Switch, PC) rating in Taiwan updated with icon / logo https://t.co/uzQzNPImPa pic.twitter.com/Db7OpEB8ap — Gematsu (@gematsucom) September 23, 2021

Il Taiwan Digital Rating Committee avrebbe inoltre confermato definitivamente che la raccolta includerà Circle of the Moon, Harmony of Dissonance e Aria of Sorrow, i capitoli usciti su Game Boy Advance, svelando anche una gradita sorpresa.

Sembra proprio infatti che all’interno della raccolta sarà incluso come gioco bonus anche Castlevania Dracula X (lanciato nel territorio europeo con il nome Vampire’s Kiss), pubblicato su Super Nintendo Entertainment System come remake di Rondo of Blood.

Secondo quanto riportato nella pagina ufficiale, sembra che saranno presenti anche alcune interessanti feature per aiutare i giocatori, come la modalità rewind già vista in altre raccolte di videogiochi storici.

A questo punto pare che manchi soltanto l’ufficialità di Konami per il lancio di Castlevania Arcade Collection, in attesa di scoprire quando sarà possibile acquistare questa particolare raccolta: naturalmente vi terremo aggiornati qualora emergessero ulteriori novità.

Non è la prima volta che il franchise di Konami viene celebrata in una raccolta: pochi mesi fa venne infatti svelata l’edizione fisica della Anniversary Collection per celebrare la quarta stagione della serie Netflix.

Proprio Richter Belmont, l’eroe di Castlevania Dracula X, è stato scelto come protagonista della nuova serie di Netflix, slegata dalla quarta stagione.

In attesa che Konami annunci un vero e proprio nuovo episodio di Castlevania, potete sempre recuperare un capitolo inedito completamente gratis.