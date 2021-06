Castlevania non morirà con la serie: ecco il nuovo protagonista

La stagione 4 della serie Castlevania di Netflix ha messo la parola fine allo show ispirato alla saga Konami.

Durante il livestream Geeked Week di oggi, i creatori della serie dedicata agli ammazzavampiri più famosi di sempre hanno confermato che un nuovo spin-off è in lavorazione e metterà in mostra un nuovo protagonista.

Il produttore esecutivo Kevin Kolde, il regista Sam Deats e l’assistente alla regia Adam Deats hanno infatti confermato che Richter Belmont erediterà la frusta nella nuova serie attualmente in pre-produzione, ma che sarà slegata di fatto dalla quarta stagione.

Ma non solo: sempre stando alle parole dei creatori, la prima stagione dello spin-off sarà ambientata nel 1792, in Francia, nel bel mezzo della Rivoluzione Francese.

Al fianco di Richter troveremo la co-protagonista Maria Renard, altro personaggio ben noto agli appassionati della serie videoludica.

Richter è uno dei Belmont più comuni nella saga di videogiochi di Castlevania: dopo aver debuttato nel 1993 in Castlevania: Rondo of Blood (noto da noi come Castlevania: Dracula X), è un giovane ma potente discendente di Simon Belmont nonché un maestro assassino di vampiri.

Durante gli eventi di Rondo of Blood (ambientato proprio nel 1792) salva Maria Renard, un’orfana di 12 anni a sua volta incantatrice e cacciatrice di vampiri e lontana parente del clan Belmont.

Con molta probabilità, quindi, la nuova serie potrebbe ispirarsi proprio al gioco omonimo, visto e considerato che le precedenti quattro stagioni erano tratte da Castlevania III.

Richter è apparso brevemente anche nel sequel diretto di Rondo, ossia il capolavoro Castlevania: Symphony of the Night, oltre che come personaggio “eco” giocabile in Super Smash Bros. Ultimate.

