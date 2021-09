Castlevania finalmente sta per tornare (ma non nel modo che immaginate)

Nonostante non ci siano ancora notizie in arrivo per quanto riguarda un nuovo vero capitolo di Castlevania, pare proprio che alcuni vecchi capitoli della serie Konami stiano per tornare in azione.

Il sito Taiwan Entertainment Software Rating Information ha infatti pubblicato una valutazione relativa a una collection di videogiochi di Castlevania, che stando al nome scelto dovrebbe includere i capitoli usciti su Game Boy Advance.

Non è la prima volta che la serie viene celebrata con una raccolta di giochi a tema: già in occasione dell’uscita della quarta stagione della serie TV, era stata annunciata l’edizione fisica della Anniversary Collection.

Proprio la serie prodotta da Netflix ha riacceso la passione per la saga di Konami: motivo per cui gli autori stanno già preparando uno spin-off con un nuovo protagonista.

Come riportato da Video Games Chronicle, la pagina ufficiale in questione segnala infatti di aver valutato la misteriosa Castlevania Advance Collection con una valutazione PG-12, corrispondente al nostro PEGI 12.

Da diverso tempo si seguivano le voci relative a questa collection, ma questa è la prima volta che non solo viene menzionato ufficialmente su un ente di rating importante, ma anche che ha reso possibile apprenderne anche le piattaforme su cui sarà disponibile.

Secondo quanto riportato dal Taiwan Entertainment Software Rating Information, la Castlevania Advance Collection è infatti attualmente prevista su PC, PS4, Xbox One e Switch.

La vicenda curiosa è che Konami non ha ancora annunciato ufficialmente il nuovo titolo di Castlevania, ma il nome lascerebbe intendere che dovrebbe includere tutti e tre i capitoli offerti originariamente sulla console portatile Game Boy Advance: Circle of the Moon, Harmony of Dissonance e Aria of Sorrow.

Insomma, sembra che i fan dovranno aspettare ancora per vedere un revival vero e proprio della serie, anche se questa collection, in attesa di una conferma ufficiale che ne sveli anche la data d’uscita, potrebbe rappresentare un buon compromesso per ingannare l’attesa.

Nel frattempo, segnaliamo che da oggi è stato reso nuovamente disponibile su Apple Arcade anche Castlevania: Grimoire of Souls, un titolo inizialmente reso disponibile solo in alcuni paesi su Android ma poi cancellato solo un anno dopo.

L’annuncio del revival era infatti arrivato lo scorso mese: gli utenti Apple Arcade potranno già procedere al download e riscoprire il curioso spin-off della serie.

Inoltre, ricordiamo che è possibile giocare gratuitamente ad un altro episodio della serie cancellato, il cui prototipo su Dreamcast è stato preservato.

Ad ogni modo, Konami ha già annunciato di voler riportare in vita sia Castlevania che Metal Gear Solid, ma che l’operazione richiederà parecchio tempo.