Castlevania risorge per davvero (ma non sulle console che pensate voi)

Castlevania, assieme a quelle di Silent Hill e Metal Gear Solid, fa parte delle saghe dormienti di Konami, in attesa di tempi migliori.

A poco è servito infatti il reboot a cura di MercurySteam, tre giochi in grado di riportare in auge il franchise, ma non nei modi sperati.

Ad aprile, un report aveva lasciato intendere che nuovi giochi dedicati alla famiglia di cacciatori di vampiri Belmont sarebbero attualmente in programma, sebbene di ufficiale non v’è nulla.

Vero anche che il prototipo di Castlevania Resurrection – titolo della saga per SEGA Dreamcast mai nato – è stato rilasciato online, consentendo ai fan di giocarci per la prima volta in maniera totalmente gratuita.

A quanto pare, ora c’è una novità di un certo peso: Konami ha annunciato che Castlevania Grimoire of Souls – titolo uscito per iOS e Android – arriverà a breve anche su Apple Arcade, in data da destinarsi.

Il gioco è stato “chiuso” a settembre dello scorso anno, sebbene ora è destinato a risorgere con una versione nuova di zecca (via Gematsu).

Presentato nel 2018 e pubblicato in un numero ridotto di paesi (Italia esclusa), Castlevania Grimoire of Souls vivrà una vera e propria “seconda vita” su Apple Arcade, il servizio in abbonamento su cui è atteso anche Fantasian Part 2, dal creatore di Final Fantasy.

Protagonista del gioco è Alucard, chiamato a combattere contro nuovi e temibili avversari. Il gioco, che riprende le meccaniche classiche a scorrimento del franchise, vede la presenza di personaggi storici come Simon Belmont, Shanoa, Maria e Charlotte.

Ciliegina sulla torta, il gioco mette sul piatto il character design di Ayami Kojima e la colonna sonora di Michiru Yamane.

Vi ricordiamo in ogni caso che i Belmont sono tornati in azione su Netflix, nella quarta stagione dello show animato dedicato a Castlevania.

