Call of Duty Warzone: tra due giorni sarà “il caos totale”

I giocatori di Call of Duty Warzone si stanno preparando a un grande evento che si terrà tra appena un paio di giorni, più precisamente il 21 aprile prossimo.

Solo alcune ore fa via abbiamo segnalato che un nuovo aggiornamento è disponibile oggi per lo sparatutto in questione, il quale porta varie correzioni di bug oltre a una serie di nerf per le armi del battle royale di Activision.

Ora, Raven Software ha confermato l’evento speciale che anticiperà l’arrivo della Stagione 3 e, di conseguenza, un importante rinnovamento della mappa Verdansk (destinata a cambiare per sempre).

“Operation Rapid Sunder” inizierà alle 21:00 ora italiana di mercoledì prossimo. «Verdansk sta per infiammarsi in grande stile», ha rivelato lo sviluppatore. «La situazione ha raggiunto un livello critico. Sembra che la zona di combattimento sia diventata troppo pericolosa per sopravvivere anche per un operatore di livello 1».

«È in arrivo una conflagrazione? La risposta è ancora sconosciuta, anche se vi consigliamo di annullare qualsiasi programma per la settimana e prepararvi per un crescendo di caos totale all’interno della Warzone. Assicuratevi di essere disponibili per Operation Rapid Sunder per mercoledì 21 aprile e oltre.»

Insomma, da quello che è possibile intuire, tra appena 48 ore i giocatori di Warzone assisteranno a un cambio epocale che potrebbe stravolgere per sempre l’intera esperienza.

Ricordiamo che pochi giorni fa alcuni giocatori del battle royale si sono imbattuti in un glitch alquanto particolare, il quale attiva il cosiddetto “God Mode” in grado di rendere letteralmente invincibili ai colpi degli avversari.

