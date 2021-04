Call of Duty: Warzone, abbiamo giorno e ora esatta dell’esplosione nucleare

Per mesi Call of Duty: Warzone ha montato un hype stellare anticipando un grande evento nucleare che avrebbe dovuto spazzare via la mappa del battle royale nota come Verdansk, introducendone una nuova di zecca.

Dopo vari rumor, rettifiche e indiscrezioni rivelatesi poi false, Activision pare abbia ora finalmente confermato la data e l’ora esatta dell’evento nucleare di Warzone.

L’account Twitter ufficiale di Call of Duty ha infatti da poco caricato un breve teaser trailer che mostra quello che sembra essere il simbolo degli zombi con la data del 21 aprile, ossia mercoledì prossimo, alle 21:00 ora italiana. Trovate il video poco più in basso, nel twee dedicato:

Il teaser è accompagnato dal testo “La fine è vicina.”, cosa questa che lascia intendere che il big bang di Warzone è davvero alle porte (tanto che a marzo un fan aveva già immaginato l’esplosione di Verdansk in un artwork realmente sorprendente).

Sembra che la bomba nucleare colpirà l’area della diga, il che presumibilmente significherà che tutta quella parte dello scenario sarà completamente mancante nella nuova mappa. Naturalmente, è anche possibile che questo teaser sia per qualcosa di completamente diverso (anche se la cosa sembra altamente improbabile). Restate con noi per non perdere nessun aggiornamento sulla questione.

In attesa di scoprire cosa ci attende nel futuro di Call of Duty, sulle pagine di SpazioGames trovate anche la classifica dei capitoli del franchise di sparatutto in soggettiva più importanti di sempre (dal peggiore al migliore). Call of Duty Black Ops – Cold War è invece disponibile dal 13 novembre 2020 su PC, PS4 e Xbox One, oltre che su PS5 e Xbox Series X (qui la recensione).