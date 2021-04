Call of Duty: Warzone, un “trucco” rende i giocatori invincibili

Nonostante sia uno dei titoli multiplayer più giocati del momento, Call of Duty: Warzone ha dalla sua un gran numero di problemi, inclusi bug e glitch di vaio genere.

A quanto pare, alcuni giocatori del battle royale si sono imbattuti in un “problema tecnico” particolarmente fastidioso (o, da un punto di vista diametralmente opposto, davvero utile), il quale attiverebbe il cosiddetto “God Mode”.

Nel subreddit di Warzone sono infatti apparse alcune clip della “Modalità Dio”, la quale renderebbe i giocatori assolutamente invulnerabili ai colpi degli avversari.

In effetti, i giocatori di che stanno sperimentando in prima persona questo problema non possono nemmeno essere uccisi, in alcun modo (neanche con le esecuzioni).

Raven Software non ha ancora commentato la cosa, sebbene è lecito pensare che il team di sviluppo ne sia consapevole e stia lavorando a qualche tipo di patch correttiva da rilasciare in tempi brevi.

Non sarebbe la prima volta che glitch di questo genere rovinano l’esperienza a chi vuole godersi in maniera “leale” le varie sfide proposte da Warzone.

Sicuramente, in vista del debutto della Stagione 3 – prevista tra appena una manciata di giorni – la community di Call of Duty si aspetta che tutti i problemi vengano risolti in tempo per l’arrivo dei nuovi contenuti.

In attesa di scoprire come e in che modo Verdansk verrà spazzata via dalla tanto agognata esplosione nucleare, molti giocatori stanno incappando in queste ore in una vera e propria invasione zombie, la quale sta mettendo a repentaglio la sopravvivenza di ciascuno di loro.

In attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane, su SpazioGames potete sempre leggere (o rileggere) la classifica dei migliori e dei peggiori capitoli della serie di Call of Duty.