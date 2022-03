Call of Duty Warzone si aggiorna con una patch davvero importante

Call of Duty Warzone non ha mai lesinato ai suoi appassionati un gran numero di aggiornamenti e patch, a cui ora se ne aggiunge un altro di un certo spessore.

Il battle royale integrato su Call of Duty Vanguard ha sempre offerto nuovi contenuti e correzioni, con gli sviluppatori intenti a non abbandonare la community.

Ora, dopo la conferma che Verdansk potrebbe tornare presto (ecco quando), Call of Duty Warzone ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento.

Come riportato anche da GameSpot, le note della patch del 30 marzo includono infatti diverse correzioni di bug per il battle royale.

Secondo le note della patch di Raven Software, lo sviluppatore ha deciso di correggere diversi bug che ancora affliggono il battle royale nella Stagione 2, tra cui il problema che ha causato ad alcuni operatori routine di paracadutismo errate.

Diversi operatori non erano infatti in grado di planare così lontano come la maggior parte degli altri operatori. Con la patch, tutti avranno la stessa velocità di planata, scongiurando qualsiasi tipo di frustrazione.

Altre modifiche includono la correzione di un problema che faceva apparire le casse di armi pesanti come bottino di terra non interattivo, oltre al fatto che le partite private sono state aggiornate per allinearsi con le stesse impostazioni delle partite pubbliche.

Oltre ai cambiamenti di queste ore, Rebirth Island ha recentemente aggiunto la funzione Weapon Trade Station come ricompensa per il completamento della prima sfida dell’evento Rebirth Reinforced.

Le note complete della patch relative all’aggiornamento del 30 marzo possono essere trovate a questo indirizzo.

Avete letto anche che di recente è stato svelato anche il nuovo Call of Duty 2022, ovvero il sequel di un capitolo molto amato dai fan?

Non solo: la Stagione 2 di Warzone ha introdotto novità davvero interessanti, inclusa l’introduzione della più grande mappa mai vista.

Per concludere, avete letto anche che Activision avrebbe nei piani an he Call of Duty Warzone 2, a quanto pare già confermato in una riunione a porte chiuse?