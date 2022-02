Call of Duty Warzone, la Stagione 2 ha una data: ecco le novità

Call of Duty Warzone Pacific si prepara all’arrivo della Stagione 2, una stagione che promette di essere ricca di contenuti e novità, molte delle quali ovviamente gratuite.

I giocatori del battle royale – così come quelli di Vanguard – stanno infatti aspettando a braccia aperte questa nuova season.

Inizialmente prevista per il 2 febbraio, l’update per la seconda stagione dell’FPS Activision è stato purtroppo rinviato di alcuni giorni, sino all’annuncio ufficiale rilasciato poche ore fa.

E se già nei giorni scorsi l’account Twitter PlayStation Game Size ci aveva offerto un primo assaggio della Stagione 2 di COD, è ora il turno di fare sul serio.

Caldera regala scorci incredibilmente suggestivi per le sparatorie.

Activision ha infatti annunciato che Call of Duty Vanguard e Call of Duty Warzone Stagione 2 – Armored War Machines uscirà il 14 febbraio 2022 – sì, proprio San Valentino – portando con sé un mucchio di nuovi contenuti per i giocatori.

Come riportato anche da PSU, il publisher ha confermato che Warzone vedrà l’aggiunta di munizioni e bombe Nebula V, in grado di rilasciare gas velenoso.

I giocatori saranno in grado di visitare una fabbrica e vari laboratori sotterranei legati alla ricerca di armi chimiche, un aereo bombardiere e palloni di ridispiegamento che offriranno nuove opportunità di gioco.

Nel frattempo, il multiplayer di Call of Duty Vanguard aggiungerà nuove mappe – Casablanca e Gondola – ambientare rispettivamente in un mercato in Marocco e in una catena montuosa europea.

C’è anche l’intenzione di rilasciare la più grande mappa per Vanguard mai vista fino ad oggi, ma ciò avverrà solo più avanti durante la Stagione 2.

Infine, la nuova season integrerà anche la modalità Call of Duty Zombies con una nuova mappa, un nemico, un’arma inedita, una missione della storia e un artefatto.

Nuovi operatori sono attesi al varco e si tratta di Thomas, Anna e Gustavo, mentre i bundle aggiuntivi includeranno Heart Breaker, Mecha Menace e Pack Leader Ultra Skin Bundle.

Avete letto anche che una patch davvero importante è stata rilasciata alcuni giorni fa, pensata per risolvere alcuni problemi di Caldera e molto altro?

Senza contare che Xbox avrebbe davvero grandi piani per il futuro di Call of Duty, tanto da renderlo un appuntamento imperdibile.

Infine, Jason Schreier ha svelato da poco alcune novità importanti per la serie di FPS targata Activision, tanto che ci sarebbero in sviluppo tre nuovi capitoli della saga.