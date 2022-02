Call of Duty Warzone 2 esiste ed è stato mostrato

Call of Duty Warzone è sicuramente uno dei più grandi successi del franchise di Activision, tanto che nelle ultime settimane si è iniziato a parlare insistentemente di un sequel, ossia Call of Duty Warzone 2.

L’ultimo episodio della serie, ossia Vanguard, non è andato bene come gli sviluppatori speravano, cosa questa che costringerà a un cambio totale di strategia da parte del publisher.

Anche l’indiscrezione che vuole la serie di sparatutto in arrivo anche su Switch dimostra un approccio maggiormente aggressivo al brand.

Altri giochi della serie sono in lavorazione, tre di questi attesi su PS5, tra cui probabilmente anche Call of Duty Warzone 2, il quale esiste e sarebbe anche stato mostrato a porte chiuse.

Ora, come riportato da GR+, nuovi dettagli su Call of Duty Warzone 2 sarebbero trapelati in queste ore, lasciando intendere la portata del progetto.

Il leaker Tom Henderson ha affermato su Twitter che Activision ha appena confermato Warzone 2 in una riunione a porte chiuse con i content creator.

Henderson non sa tuttavia quando il publisher americano potrebbe rivelare il sequel del battle royale al grande pubblico.

Il leaker ha però affermato che Warzone 2 è stato presumibilmente ricostruito “da zero” a causa di limitazioni tecniche e problemi con il gioco originale.

Una di queste limitazioni era un cursore FOV mai disponibile per Warzone su console, il quale sarà incluso in Warzone 2.

Ma non solo: il sequel potrebbe saltare PS4 e Xbox One a causa delle limitazioni tecniche delle console last-gen, optando invece per un lancio new-gen completo su PS5 e Xbox Series X.

Infine, Henderson ha affermato che Warzone 2 arriverà con Modern Warfare 2, sequel dello sparatutto del 2019 previsto – pare – per il lancio nel 2022.

Ricordiamo anche che l’attuale versione di Warzone si è aggiornata di recente, con una patch che ha risolto i gravi problemi di Caldera.

Inoltre, Call of Duty diventerà prossimamente anche un grandissimo film, con un attore protagonista a dir poco esplosivo.

Per concludere, Digital Legends Entertainment ha annunciato di essere alla ricerca di personale per un nuovo Call of Duty destinato al mercato mobile.