Call of Duty Warzone si aggiorna ancora (e qualcuno dovrà tatuarselo)

Call of Duty Warzone Pacific continua a ricevere aggiornamenti a raggiera, atti a correggere settimana dopo settimana i vari problemi del titolo in questione.

Difatti, negli ultimi mesi i giocatori del battle royale e quelli di COD Vanguard hanno visto aggravarsi la presenza di bug e glitch piuttosto fastidiosi, in grado di minare l’esperienza.

Questa situazione ha costretto anche al rinvio il lancio della Stagione 2 di Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific, cosa questa che non di certo passata inosservata.

Ora, dopo l’update di fine gennaio che ha corretto vari problemi segnalati a Caldera, è ora il turno di un nuovo aggiornamento atto ad apportare altre modifiche all’FPS targato Raven Software.

Caldera regala scorci incredibilmente suggestivi per le sparatorie.

Come riportato anche dai colleghi di GameSpot, l’ultimo aggiornamento di Call of Duty Warzone è online a partire da oggi, 3 febbraio, con le note della patch che lasciano ben sperare.

I giocatori saranno probabilmente contenti di un importante cambiamento nei Loadout Drop. Questo aggiornamento settimanale include anche nuove playlist e alcune correzioni di bug.

L’aggiornamento permette infatti di acquistare nuovamente un Loadout non appena sono in possesso del denaro necessario per farlo. Tuttavia, il cambiamento dei Loadout riguarda solo le modalità battle royale standard.

Secondo le note della patch di Raven Software, le playlist di Vanguard Royale sono escluse da questo cambiamento, quindi si dovrà ancora aspettare per l’arrivo del loadout gratuito per tutta la lobby.

Il pro gamer “FaZe Swagg” ha persino twittato il mese scorso che si sarebbe fatto un tatuaggio di Raven Software se il cambiamento ai Loadout fosse stato attuato.

Con l’aggiornamento del 3 febbraio, l’account ufficiale di Call of Duty su Twitter ha risposto alla provocazione.

Looking for an amazingly talented tattoo artist, any recommendations? Asking for a friend. — Call of Duty (@CallofDuty) February 3, 2022

Cerchiamo un tatuatore di incredibile talento, qualche raccomandazione? Chiedo per un amico.

Gironi fa Jason Schreier ha svelato novità importanti per la serie FPS, tanto che ci sarebbero infatti in sviluppo tre nuovi capitoli della saga.

Questo, anche a fronte del fatto che il brand di Call of Duty potrebbe avere una “data di scadenza” con le console PlayStation.