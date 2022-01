Call of Duty Warzone, la nuova patch risolve gravi problemi di Caldera

Call of Duty Warzone Pacific continua a ricevere patch e aggiornamenti ormai a cadenza regolare, atti a risolvere pian piano tutti i problemi del gioco.

I giocatori del battle royale (così come quelli di COD Vanguard) hanno visto nel corso delle settimane l’aggravarsi di alcuni bug e glitch, anche piuttosto seri, in grado di mettere a repentaglio l’intera esperienza.

E se il lancio della Stagione 2 di Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific – inizialmente previsto per il 2 febbraio – è stato rinviato di alcuni giorni, è ora il turno di una nuova patch correttiva piuttosto importante.

Come riportato dai colleghi di GameSpot, un nuovo aggiornamento è arrivato per Call of Duty Warzone e le note della patch del 26 gennaio rivelano diverse correzioni per crash e blocchi che hanno afflitto le partite su Caldera e Rebirth Island.

Secondo quanto diffuso da Raven Software, l’aggiornamento dovrebbe aumentare la stabilità di Warzone: tra le varie cose sarebbe stato eliminato affrontato un problema che causava il crash delle partite online, oltre ad essere state apportate correzioni a problemi che causavano instabilità quando si premeva due volte il tasto home di Xbox durante i match o quando si digitavano caratteri non-ASCII.

Inoltre, lo sviluppatore ha twittato che ha apportato importanti miglioramenti anche ad alcuni problemi legati a blocchi improvvisi segnalati alla Buy Station.

Major improvements have been made to reduce the frequency at which Players freeze while accessing the Buy Station.

Please note that we are still seeing instances of this issue.

Thank you for your patience while we continue our investigation.https://t.co/JP8R58YdNV

— Raven Software (@RavenSoftware) January 26, 2022