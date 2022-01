Call of Duty potrebbe avere una “scandenza” con PlayStation

Durante la serata di ieri, Phil Spencer, a capo di Microsoft Gaming e dirigente del mondo Xbox, sul suo profilo Twitter ufficiale ha rassicurato i giocatori PlayStation circa il destino del brand di Call of Duty.

I giocatori di Call of Duty Vanguard e non solo privi di piattaforma Xbox avevano infatti temuto che i prossimi capitoli potessero non approdare su PS5 (e PS4).

Spencer ha quindi fatto sapere di aver avuto dei confronti con i dirigenti Sony, confermando che Call of Duty rimarrà anche su PlayStation.

Questo senza contare anche che il capo di Xbox ha ammesso che il publisher possiede tantissimi franchise storici da lui molto apprezzati nel corso degli anni e che questi potrebbero tornare. Ad ogni modo, sembra proprio che Call of Duty su console PlayStation potrebbe già avere una data di scadenza.

L’insider noto come Colt Eastwood ha infatti lasciato intendere che Microsoft potrebbe comunque detenere il brand in esclusiva nei prossimi anni, visto che gli accordi fra Sony e Activision potrebbero infatti durare solo fino al 2024.

L’acquisizione tra Activision Blizzard e Xbox dovrebbe infatti entrare ufficialmente in vigore entro e non oltre l’anno fiscale 2023, quindi una finestra più larga permette a Call of Duty di continuare ad essere di fatto un titolo multipiattaforma.

Poco sotto, il tweet in questione:

(FYI) Sony has a marketing deal with Call of Duty until 2024, a full year after acquisition is complete according to Colteastwood https://t.co/Rz052ycGpa — Idle Sloth (@IdleSloth84) January 21, 2022

Ricordiamo che Spencer ha anche ammesso che l’acquisizione di King per il mercato mobile era uno dei motivi principali dietro questa operazione di mercato, realmente colossale.

Ma non solo: Cin occasione dell’annuncio, Microsoft ha anticipato di voler portare più giochi Activision Blizzard sul catalogo di Xbox Game Pass, già di base molto ricco.

Infine, non perdete anche la classifica dei migliori (e peggiori) capitoli della saga di Call of Duty, visto che al suo interno ne leggerete delle belle.