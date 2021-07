Call of Duty Warzone, scoperto uno strano bug dei trofei

Call of Duty Warzone è un gioco a cui non mancano sicuramente upgrade da recuperare sul campo, sebbene per quanto riguarda i trofei potrebbero ora esserci dei problemi legati a un bug specifico.

Il free-to-play “costola” di Call of Duty Black Ops Cold War è infatti di recente costellato da diversi glitch, alcuni dei quali piuttosto frustranti.

Basti pensare al bug in grado di rendere letteralmente invisibile il giocatore, per farsi un’idea sommaria della gravità.

Del resto, a luglio è stato rilasciato un update di bilanciamento davvero molto importante, al fine di correggere le incongruenze più gravi.

Ora, un nuovo bug di Call of Duty Warzone sembra offrire ai giocatori un sistema di trofei infinito, se si deciderà di usare un vantaggio specifico (via Game Rant).

Per chi non ha familiarità con i Trophy Systems, si tratta di un aggiornamento sul campo che protegge da alcuni attacchi ostili.

Ad esempio, ci dà la possibilità di distruggere gli esplosivi nemici nel caso in cui questi venissero lanciati verso di noi, come fosse un “segnalatore di granate”.

Ma non solo: se posizionato correttamente, il sistema di trofei disabiliterà efficacemente un numero limitato di proiettili in arrivo o altro ancora.

Come mostrato dallo streamer di Twitch its_iron, sembra che un nuovo bug stia ora rendendo questa caratteristica un po’ inusuale (qui la clip).

Sebbene lo streamer di Call of Duty Warzone abbia sicuramente avuto un’esperienza interessante, è difficile capire se questa fornitura del sistema di trofei sia un bene o un male.

Nonostante si tratti quindi di un bug che sta facilitando (e di molto) la vita ad alcuni giocatori, ci aspettiamo che Raven Software intervenga quanto prima per risolverlo con la consueta patch.

Warzone è anche tormentato da un cheat estenuante, e da poco sono giunte nuove critiche nei confronti del prodotto Activision.

Ricordiamo che Call of Duty Warzone ha di recente ricevuto un aggiornamento next-gen con texture realizzate appositamente per le piattaforme di nuova generazione.

Avete già letto anche che il nuovo capitolo della serie di Call of Duty potrebbe essere rivelato presto, già ad agosto?