Call of Duty Warzone, ecco il trucco per diventare invisibili

In queste ore molti giocatori hanno segnalato il ritorno dell’odiato glitch dell’invisibilità su Call of Duty Warzone.

Il free-to-play nato per vivere simultaneamente a Call of Duty Black Ops Cold War ha infatti ancora un discreto numero di problemi, nonostante i vari aggiornamenti e upgrade.

Da pochi giorni è stato rilasciato infatti un update di bilanciamento davvero molto importante, nonostante a quanto pare non sia bastato.

Un video rilasciato in rete nelle scorse ha infatti dimostrato come alcuni giocatori stiano sfruttando l’invisibilità a loro vantaggio.

Ora, però, sarebbe stata scovata la causa che porterebbe al glitch dell’invisibilità di Call of Duty Warzone, spiegando come chiunque possa in realtà abusarne, anche involontariamente.

Basterà infatti interagire con una qualsiasi delle Red Doors (o Porte Rosse) sparse per il mappa del battle royale, per occultarsi improvvisamente agli occhi del nemico.

Si tratta di un problema piuttosto grave (e ridondante) in Warzone, tanto che all’effettivo è la quarta volta che viene segnalato, in circa un anno.

All’epoca non c’era alcuna indicazione su come o perché il glitch fosse tornato, ma grazie al video poco sotto ora abbiamo una spiegazione plausibile (via GamesRadar).

Le Porte Rosse agiscono fondamentalmente come un sistema di viaggio veloce, teletrasportando i giocatori in una seconda porta selezionata casualmente in un qualsiasi punto della mappa di Verdansk.

Nonostante si tratti quindi dell’ennesima volta in cui l’invisibilità crea problemi ai giocatori di Warzone, l’aver scovato la causa permetterà allo sviluppatore Raven Software di intervenire in tempi brevi, con la consueta patch di rito.

Ricordiamo in ogni caso che Activision ha di recente sferrato un duro colpo ai cheater, messi in ginocchio da un serio intervento del team di sviluppo.

Avete già letto anche che il nuovo capitolo della serie di Call of Duty potrebbe essere rivelato presto, magari con un primo trailer?

Ma non solo: Call of Duty Warzone ha da poco ricevuto un aggiornamento next-gen con texture realizzate per le console di nuova generazione.