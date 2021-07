Call of Duty Warzone, piovono critiche: “non sanno cosa fanno”

Call of Duty Warzone è attualmente tormentato da un cheat che sta dando filo da torcere agli utenti ligi alle regole, e adesso giungono nuove critiche nei confronti del prodotto di Raven Software.

Il free-to-play e Call of Duty Black Ops Cold War riceveranno un corposo aggiornamento nei prossimi giorni, e le novità introdotte per l’occasione saranno, come d’abitudine, corpose.

La Stagione 4 Reloaded è attesa per il 15 luglio e porterà con sé una nuova mappa, una serie di modifiche alle armi e ulteriori aggiunte per tutti i fan a caccia di novità.

I giocatori scorretti hanno sempre dato filo da torcere tanto agli utenti quanto agli sviluppatori, e Activision ha già iniziato a intervenire per tentare di estirpare l’ennesimo cheat con tutte le carte in regola per minare ancora una volta l’esperienza.

Stavolta a dire la sua su Call of Duty Warzone è Dr.Disrespect, già noto per aver espresso le sue opinioni e il suo malcontento con inequivocabile chiarezza.

YouTube, Battlefield 2042, Apex Legends e il New York Times sono alcuni degli obiettivi recenti dello streamer, che adesso punta il dito proprio contro il free-to-play pubblicato da Activision.

Dopo aver apertamente dichiarato la superiorità dello shooter di DICE che, a suo dire, supererà Warzone nel prossimo futuro (ed essersi poi parzialmente ricreduto), Dr.Disrespect ha lanciato un’altra aspra critica (via GameRant).

Secondo lo youtuber, gli sviluppatori «non sanno cosa fanno», e di conseguenza, «hanno mollato». Nello specifico, l’ira del content creator è stata generata dall’equipaggiamento Silenzio di Tomba.

Utilizzandolo, è possibile muoversi per qualche secondo senza che i nemici sentano il rumore dei nostri passi, dandoci la possibilità di coglierli di sorpresa.

«Nessuno vuole il Silenzio di Tomba, e se potessi cambiare il gioco lo farei così», ha commentato Dr.Disrespect schioccando le dita. «Giusto una serie di modifiche e qualche implementazione».

Non sappiamo se Raven Software accoglierà lo streamer a braccia aperte per ascoltare i suoi consigli, ma è comunque il caso di ricordare che quest’ultimo ha lavorato per tre anni come level designer presso Sledgehammer Games.

Negli ultimi tempi, le rimostranze di Dr.Disrespect hanno riguardato praticamente tutto: skin, veicoli, mappe, audio, problemi ai server e anche alcune armi, indebolite con l’ultimo update.

Come abbiamo accennato in apertura, i cheater sono arrivati in massa, e ne sanno qualcosa anche gli utenti PS5 e Xbox Series X|S, attualmente alle prese con un serio problema di auto aim.

A rincarare la dose ci pensa anche uno sgradevole bug che non consente di riscuotere la giusta ricompensa dopo essersi aggiudicati una Taglia.