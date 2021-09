Call of Duty Vanguard dichiara guerra ai cheater: negato l’accesso al gioco

Il 5 novembre sarà il giorno del debutto di Call of Duty Vanguard, e i fan non stanno più nella pelle per il nuovo sparatutto firmato Sledgehammer Games.

Pronti a dire addio alle atmosfere di Call of Duty Modern Warfare, i giocatori avranno modo di tornare nel periodo della Seconda Guerra Mondiale in quattro diversi fronti sparsi per il globo.

Se è vero che Vanguard sarà cross-gen, è anche vero che il titolo è particolarmente atteso anche dall’utenza next-gen. A questo proposito, se avete qualche dubbio su quale versione sia migliore, un nuovo video confronto vi toglierà molti dubbi.

Per quanto riguarda la versione PS4, invece, c’è qualche brutta notizia. Sono stati in molti a lamentarsi delle performance sulla sorella maggiore di PS5 in seguito alla beta rilasciata nei giorni scorsi.

Mentre il 5 novembre si avvicina, è appena spuntata una novità che dovrebbe interessare anche i giocatori impegnati con Call of Duty Warzone, in particolare quelli meno ligi al rispetto delle regole.

La notizia, rimbalzata su vari forum e social network e in seguito riportata anche da IGN.com, non lascia spazio a grandi dubbi: gli utenti incorsi in account ban o hardware ban saranno esclusi dalla beta di Call of Duty Vanguard in corso fino al 20 settembre.

La ferrea decisione di Activision è stata poi confermata dal profilo Twitter CharlieIntel, specializzato in Call of Duty, che ha pubblicato il seguente aggiornamento:

If you are currently banned in Call of Duty: Warzone – including hardware or account banned – you are banned from playing Call of Duty: Vanguard.

For those in the cheats Discords/forums etc. asking why, I think it's pretty obvious why. But thought I'd let you know.

— CharlieIntel (@charlieINTEL) September 16, 2021