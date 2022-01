Call of Duty Warzone, nuovo e importante aggiornamento disponibile ora

I giocatori di Call of Duty Warzone Pacific hanno dovuto fare i conti nelle ultime settimane con alcuni bug e glitch davvero fastidiosi, in grado di minare l’esperienza multigiocatore online.

Anche i possessori di Vanguard hanno visto “rovinare” il comparto multiplayer dello sparatutto in soggettiva, specie per via di problemi tecnici di vario tipo.

Tra questi, il ritorno del fastidioso glitch delle texture, il quale sembra aver funestato anche le partite classificate del capitolo principale di COD uscito lo scorso anno.

E se il lancio della Stagione 2 di Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific inizialmente previsto per il 2 febbraio è stato improvvisamente posticipato, ora fortunatamente è apparso online un nuovo aggiornamento piuttosto importante.

Caldera regala scorci incredibilmente suggestivi per le sparatorie.

Come riportato anche dai colleghi di PSU, il battle royale della saga di COD ha ricevuto in queste ore un nuovo update di una certa rilevanza.

Le note dell’ultimo aggiornamento di Call of Duty Warzone Pacific sono state rivelate da Raven Software, le quali mettono sul piatto un mucchio di correzioni chiave, nonché modifiche significativa all’arma Katana.

Potete leggere le note dell’ultima patch di Warzone poco più in basso:

Bug e glitch

Corretti i problemi di collisione con vari elementi in tutta Caldera che permettevano ai giocatori di sfruttarli/guardare/sparare attraverso di essi.

Risolto un problema che causava lo sfarfallio della schermata del menu quando si tentava di unirsi a un amico o di mettersi in coda a un party.

Risolto un problema con le animazioni di ricarica che permetteva ad alcune armi di sparare continuamente.

Risolto un problema che causava il crash delle Lobby private.

Risolto un problema che faceva sì che le ricompense UAV regolari/avanzate dei contratti Big Game Bounty e [TOP SECRET] non si attivassero se il giocatore era in un veicolo o in un’arma antiaerea.

Aggiustamenti alle armi

Katana (VG)

Danno aumentato da 135 a 150

Portata della carica in piedi aumentata del 36,5%.

Raggio di carica da accovacciato aumentato del 17%.

Velocità di movimento diminuita del 2%

