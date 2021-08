Call of Duty Warzone, novità in arrivo per fermare i cheater (e molti ban)

I fan di Call of Duty Warzone stanno ormai attendendo con ansia l’arrivo della Stagione 5, che secondo i piani originali avrebbe dovuto essere disponibile da oggi, ma che ha subito un leggero rinvio.

La prossima season del battle royale di Call of Duty Black Ops Cold War ha già promesso l’arrivo di tante novità che renderanno il gameplay ancora più divertente.

Gli sviluppatori hanno inoltre confermato da poco novità in arrivo per combattere i cheater, dopo aver già deciso di combattere un fastidioso programma disponibile anche su console.

La Stagione 5 alla fine arriverà domani venerdì 13 agosto: sarebbero infatti emersi alcuni problemi in fase di testing che hanno reso necessario rinviare il lancio.

Come riportato da Game Rant, Raven Software ha deciso come di consueto di pubblicare sui social un nuovo aggiornamento sui ban che coinvolgono il cheater, confermando che anche in questa occasione sono stati bannati 50.000 account.

Gli sviluppatori hanno inoltre rivelato di non aver ignorato le richieste della community, che da tempo chiedono al team dei miglioramenti sul sistema anti-cheat.

Gli autori di Call of Duty Warzone non sono entrati nello specifico, ma hanno ammesso che su questo fronte ci sono delle novità in arrivo:

🚫 Today we banned over 50,000 accounts in #Warzone.

More importantly, we are listening and hard at work behind the scenes.

We will have more info for you soon.

— Raven Software (@RavenSoftware) August 11, 2021