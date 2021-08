Call of Duty Warzone, la Stagione 5 rinviata: è ufficiale

Era nell’aria, ma a quanto pare ora è ufficiale: la Stagione 5 di Call of Duty Warzone arriverà con un leggero ritardo sulla tabella di marcia.

Il nuovo aggiornamento, che riguarda anche Call of Duty Black Ops Cold War, è stato infatti posticipato di diverse ore dal publisher americano.

Già durante la mattina odierna erano emersi i primi indizi su un eventuale rinvio, che a quanto pare ha purtroppo trovato conferma.

Il trailer ufficiale rilasciato negli scorsi giorni aveva anticipato infatti che la Stagione 5 avrebbe dovuto essere lanciata ufficialmente il 12 agosto, ossia domani.

Il messaggio pubblicato da CharlieIntel sui social recita: «Activision conferma che la quinta stagione di Warzone e Cold War è in ritardo.»

E ancora, «La stagione 5 di Black Ops Cold War e Warzone verrà lanciata venerdì 13 agosto. Ciò è dovuto a un problema in fase di test scoperto all’inizio di questa settimana»

La scadenza del battle pass di Black Ops Cold War era stata infatti estesa di altre 24 ore, cosa questa che aveva suggerito la fine del conto alla rovescia proprio nel corso della mattinata di venerdì 13 agosto.

Poco sotto, trovate il post Twitter ufficiale in cui si conferma il rinvio:

Activision confirms Season 5 of Warzone & Cold War is delayed.

Activision: "Season 5 of Black Ops Cold War and Warzone will now launch on Friday, August 13th. This is due to a testing issue that was discovered earlier this week."

Season 5 begins August 12 at 9PM PT.

— CharlieIntel – Call of Duty News (@charlieINTEL) August 11, 2021