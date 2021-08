Call of Duty Warzone, la Stagione 5 svela i nuovi operatori (e c’è un ritorno)

Call of Duty Warzone è ormai prossimo ad accogliere ufficialmente la Stagione 5, che si preannuncia ricca di novità per i fan del battle royale di Activision e Raven Software.

Il battle royale di Black Ops Cold War con l’arrivo della nuova stagione si prepara ad introdurre tre nuovi operatori: tra questi c’è anche il ritorno di un personaggio conosciuto e apprezzato dai fan.

Non stiamo però parlando di Soap, l’amato protagonista di Modern Warfare che è già disponibile per l’acquisto, anche se il suo arrivo ha deluso i fan per via dell’aspetto.

C’è da dire che non è stato un periodo positivo per le skin di Warzone, dato che gli appassionati avevano già polemizzato per via di un’altra skin, che apparirebbe diversa da quanto pubblicizzato.

Come riportato da Game Rant, gli sviluppatori hanno avuto modo di mostrare nel dettaglio i nuovi personaggi che si uniranno al roster di Warzone nella nuova season del battle royale.

La prima operatrice, Kitsune, è già stata mostrata dettagliatamente nel trailer che ha pubblicizzato la Stagione 5: la sua specialità è rivoltare l’elettronica dei suoi nemici contro loro stessi e sarà disponibile con la Tier 0 nel Battle Pass della Stagione 5.

Il secondo nuovo operatore si chiama Stryker, un orgoglioso membro della NATO ed il meglio che la US Special Force è in grado di offrire, venendo definito come l’equivalente di un intero esercito.

Il personaggio offrirà uno sguardo verso il futuro della guerra per l’universo di Call of Duty Warzone e sarà disponibile come parte di un bundle che sarà rilasciato più avanti nella stagione.

L’ultimo dei nuovi personaggi svelati è Hudson, l’interrogatore della CIA apparso su Call of Duty Black Ops Cold War, oltre che all’interno dei precedenti capitoli della serie.

Hudson si unirà dunque nella battaglia su Verdansk insieme agli altri operatori: anche in questo caso non è disponibile una data d’uscita definitiva, ma sarà reso disponibile in un bundle separato durante il corso della Stagione 5.

Ricordiamo che la Stagione 5 sarà disponibile a partire dal 12 agosto: il trailer ufficiale ha già mostrato una delle nuove armi in arrivo.

Un leak potrebbe aver anticipato anche l’imminente uscita della versione next-gen di Call of Duty Warzone: il link ufficiale farebbe infatti riferimento alle nuove edizioni.

L’arrivo della Stagione 5 potrebbe inoltre essere utilizzato da Activision per pubblicizzare a dovere il prossimo capitolo principale della serie.