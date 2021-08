Call of Duty Warzone, Stagione 5 rinviata? C’è un indizio

La Stagione 5 di Call of Duty Warzone potrebbe non arrivare più durante la giornata di domani, ma dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe aver subito un rinvio.

Il battle pass della Stagione 4 per Warzone e Black Ops Cold War ha infatti subito una modifica inaspettata e abbastanza insolita, considerando l’imminente arrivo della prossima Season.

Grazie al trailer ufficiale rilasciato negli scorsi giorni avevamo infatti appreso che i nuovi eventi di Warzone sarebbero dovuti essere lanciati ufficialmente il 12 agosto, ma un indizio sembrerebbe suggerire un rinvio in arrivo.

Un leak aveva inoltre svelato che insieme ai nuovi eventi potrebbe arrivare l’annuncio della versione next-gen di Warzone: eventualità che, di conseguenza, potrebbe aver subito anch’essa un rinvio.

Come riportato da DualShockers, la Stagione 4 non si concluderà più alle 6.00 italiane di domani, come precedentemente segnalato in-game e dagli sviluppatori.

Il contatore che indica la scadenza del battle pass di Black Ops Cold War è stato infatti esteso di ulteriori 24 ore, il che significa che adesso si concluderà durante la mattinata di venerdì 13 agosto.

Considerando che la Stagione 5 era stata annunciata per domani, questo indizio potrebbe dunque suggerire un possibile posticipo, che potrebbe anche essere annunciato a breve dagli sviluppatori.

