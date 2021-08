Call of Duty Warzone, una feature diventa “instabile” nel nuovo evento

Gli sviluppatori di Call of Duty Warzone hanno manifestato la volontà di continuare ad espandere la narrazione della storia dietro il battle royale, sfruttando anche gli eventi in corso.

Per questo motivo il prossimo evento cambierà anche il modo in cui funzioneranno le Porte Rosse, una delle nuove feature aggiunte nel battle royale di Black Ops Cold War, facendole diventare a tutti gli effetti «instabili».

L’evento sarà reso disponibile dopo l’arrivo della Stagione 5, che fra pochi giorni riuscirà a introdurre molte novità su Verdansk.

Con la Stagione 5 potrebbe arrivare anche l’attesa versione next-gen di Warzone: a suggerirlo è un leak relativo a un link ufficiale degli sviluppatori.

Come riportato da Game Rant, un recente post pubblicato sul blog degli sviluppatori di Call of Duty Warzone ha segnalato come le Porte Rosse stiano iniziando a non essere più stabili come una volta.

In termini di gameplay, questo significa che il nuovo evento cambierà le location in cui i giocatori arriveranno dopo aver attraversato uno di questi ingressi, offrendo dunque un elemento di casualità.

Sarebbe tutta colpa del diabolico Perseus e del suo piano: i suoi broadcast starebbero infatti modificando la realtà, andando dunque ad agire anche sul modo in cui le Porte Rosse agiscono sull’isola di Verdansk, portando dunque a conseguenze inaspettate.

Curiosamente, nel blog viene anche citata l’impossibilità di riportare ulteriori informazioni per paura di possibili agenti doppiogiochisti, che sembra essere una citazione alla nuova modalità in arrivo per la Stagione 5 di Black Ops Cold War.

Non è ancora stato reso noto quando arriverà ufficialmente il prossimo evento di Call of Duty Warzone, ma dato che nella stessa descrizione viene menzionato l’arrivo delle stazioni di broadcast mobili sparse lungo Verdansk sembra plausibile aspettarsi un ingresso in contemporanea di entrambi gli elementi.

In ogni caso, i fan dovrebbero stare molto attenti nel prossimo futuro quando incontreranno queste particolari entrate, dato che non c’è modo di sapere dove gli operatori saranno teletrasportati.

La Stagione 5 introdurrà anche nuovi operatori, tra i quali c’è anche il ritorno di un personaggio della serie Black Ops, apparso anche nell’ultimo capitolo della serie.

Recentemente è stato reso disponibile anche un amato protagonista di Modern Warfare, anche se il suo aspetto ha deluso gli utenti, essendo molto diverso da come lo ricordavano.

A proposito di skin, recentemente gli appassionati hanno protestato ferocemente per l’aspetto in-game di un costume, secondo loro molto diverso da quanto pubblicizzato.