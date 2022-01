Call of Duty Warzone non avrebbe finito coi crossover fuori di testa

Nonostante qualche problemino di troppo, Call of Duty Warzone Pacific continua ad avere dalla sua un numero realmente impressionante di contenuti, rilasciati ormai a cadenza quasi regolare.

Tanto i giocatori del battle royale quanto quelli di COD Vanguard hanno infatti ricevuto aggiornamenti e update di vario tipo, spesso e volentieri a livello contenutistico.

E se il lancio della Stagione 2 di Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific inizialmente previsto per il 2 febbraio è stato purtroppo posticipato, si inizia a guardare a un nuovo crossover a tema anime.

Considerando che lo scorso gennaio era stato mostrato quello più strano di sempre – il quale ha in ogni caso registrato un buon successo – non sorprende che ora il publisher voglia fare il bis.

Come riportato da Charlie Intel, un leaker – tale Hydra9114 – ha pubblicato su Twitter una breve clip che mostra la nuova skin de L’Attacco dei Giganti in arrivo su Warzone e Vanguard.

Basata questa volta sul Gigante Corazzato, la skin appare se possibile ancora più strana della precedente, ispirata a Levi Ackerman.

Poco sotto, il leak che confermerebbe l’arrivo del tutto nei prossimi giorni:

¡Skin de Attack on Titan que próximamente va a salir! pic.twitter.com/49toRL0DG9 — Hydra— (@Hydra9114) January 13, 2022

Nulla esclude che il 14 febbraio prossimo, ossia il giorno di lancio della Stagione 2 di Call of Duty Warzone e Vanguard, possa essere alzato il sipario anche sulla nuova skin del gioco ispirata ad AoT.

