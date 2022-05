Call of Duty Warzone Mobile è realtà: al via la closed alpha

Stanno proseguendo più rapidamente del previsto i lavori per lo sviluppo della versione mobile di Call of Duty Warzone, precedentemente annunciata da Activision nelle scorse settimane e che alcuni utenti stanno già avendo la possibilità di provare.

Stando al reveal ufficiale, sembrerebbe volersi differenziare dal popolarissimo battle royale incluso anche su COD Vanguard (potete acquistarlo in offerta su Amazon), dato che il publisher ha svelato anche il nome in codice del nuovo progetto, ben diverso da quanto molti fan si sarebbero aspettati.

Dopo l’annuncio ufficiale del nuovo capitolo mobile arrivato solo due mesi fa, il publisher ha oggi dato a sorpresa il via alla closed alpha del titolo, svelando sul sito ufficiale nuovi interessanti dettagli.

La versione mobile di COD Warzone è stata attualmente intitolata Call of Duty Project Aurora e sarà un vero e proprio battle royale ambientato nel popolare franchise sparatutto in prima persona, che offrirà «un modo innovativo di giocare»: è stato anche svelato anche il primo artwork ufficiale, che potrete vedere di seguito.

Activision ha anche svelato a sorpresa che il team è già nel pieno svolgimento di una fase closed alpha del titolo, che servirà a ottimizzare maggiormente il battle royale per smartphone e sistemare nel più breve possibile tutti i possibili bug.

Tuttavia, Project Aurora è ancora in pieno sviluppo, al punto che il publisher ha ammesso che quello che è stato appena svelato è solo un nome temporaneo e non sarà il titolo definitivo.

Per il momento, il team di sviluppo non può svelare molti dettagli, ma ha anticipato che la priorità è quella di garantire un’esperienza battle royale ottimale su dispositivi mobile.

Inoltre, al momento non è possibile iscriversi alla closed alpha: gli utenti che hanno avuto la possibilità di accedere all’iniziativa sono stati invitati personalmente dagli sviluppatori. Non è però escluso che possano arrivare nuove prove a tempo limitato, motivo per il quale Activision invita tutti i suoi fan a tenere d’occhio gli aggiornamenti.

La decisione di introdurre il popolarissimo battle royale anche su smartphone è sicuramente comprensibile, soprattutto osservando gli incredibili record ottenuti da Call of Duty Mobile solo nello scorso anno.

Ricordiamo inoltre che il capitolo mobile non sarà l’unica aggiunta da tenere d’occhio per i fan del battle royale: recentemente Activision ha anche confermato di essere già al lavoro su Warzone 2.

E come se gli annunci sul franchise sparatutto non fossero già sufficienti, è stato svelato ufficialmente anche Call of Duty Modern Warfare 2, il sequel del popolare reboot.