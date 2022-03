Call of Duty Warzone Mobile è ufficiale, Activision sta lavorando al porting

Call of Duty Warzone si è rivelato un successo senza pari, e a quanto pare Activision sta lavorando ad una versione mobile.

Considerato quanto il battle royale sia giocato, e amato, dai fan degli sparatutto, era lecito pensare che potesse arrivare anche su smartphone e tablet.

Una modalità che si aggiorna con una frequenza impressionante, visto che solo qualche giorno fa sono arrivati tantissimi nuovi contenuti aggiuntivi.

Mentre Activision sta lavorando ad un sequel, che è stato addirittura mostrato non troppo tempo fa.

Il gaming su mobile è ormai qualcosa che le grandi aziende non possono ignorare, e sempre più nomi importanti stanno approdando su smartphone e tablet.

Anche giochi come League of Legends hanno invaso il mercato mobile, con dei porting appositamente pensati per quel tipo di esperienza utente.

Non è una sorpresa, quindi, che Activision stia lavorando a Call of Duty Warzone Mobile, con tanto di conferma ufficiale da parte dell’azienda..

Sono apparsi degli annunci di lavoro molto specifici che invitano gli sviluppatori a dare il loro aiuto per portare Warzone su mobile.

We are building Call of Duty® Warzone™ for mobile! Apply today for exciting roles across the development and publishing teams! More Information Here: https://t.co/3C39S1ITeI pic.twitter.com/J0rOw5W7eO — Activision (@Activision) March 10, 2022

Come potete vedere qui sopra, è molto chiara l’intenzione di creare un porting del battle royale di successo, pensato per mobile.

Il titolo mobile sarà sviluppato da Solid State Studios, un team interno specializzato in questo tipo di produzioni, insieme ad altri studi in seno ad Activision.

Activision confirms Solid State Studios (their new internal mobile team), Digital Legends, Beenox, Activision Shanghai and demonware are working on Call of Duty: Warzone for Mobile. pic.twitter.com/e9eXVjN18z — CharlieIntel (@charlieINTEL) March 10, 2022

Tutto questo ha molto senso pensando anche all’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, che è stata fatta anche per potenziare il mercato mobile, come ha spiegato di recente Phil Spencer.

Un’acquisizione che è già sotto l’attenta analisi degli esperti finanziari, perché il rischio monopolio è reale e va controllato.

Call of Duty Warzone Mobile potrebbe affiancarsi quindi al “classico” Call of Duty Mobile, anch’esso sempre fresco di nuovi contenuti.