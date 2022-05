Call of Duty Mobile è inarrestabile, con un totale di download spaventoso

Sapevamo che Call of Duty Mobile avrebbe riscosso un successo notevole, ma i numeri emersi dal recente report finanziario sono clamorosi.

Il titolo, che va a sfidare Fortnite (avete visto i gadget su Amazon?) in casa sua, è stato molto apprezzato dalla community di giocatori su mobile.

Già nei primi mesi di vita Call of Duty Mobile ha dato delle grandi soddisfazioni ad Activision, dimostrandosi un prodotto in grado di incassare tantissimo.

Il tutto mentre Warzone, invece, sta avendo un momento di fortissima crisi, con una perdita graduale ed inesorabile di giocatori attivi.

In un nuovo aggiornamento sullo stato di salute dei progetti del franchise, scopriamo quanto effettivamente il porting della serie su mobile abbia riscosso successo.

Come riporta VGC, tramite le parole di Activision Blizzard, Call of Duty Mobile è stato scaricato oltre 650 milioni di volte.

Il titolo free-to-play è stato pubblicato nel novembre del 2019, e già all’epoca il publisher aveva affermato di aver superato i 500 milioni di download a maggio 2021.

Nel suo ultimo rapporto annuale, Activision ha affermato che Call of Duty Mobile ha avuto un anno record nel 2021, con una spesa dei consumatori “ben superiore” a 1$ miliardo.

Un aumento, quello dei download, che nel 2021 ha avuto un picco notevole in concomitanza con l’uscita del titolo in Cina. Un mercato molto florido per i titoli mobile, che ovviamente ha contribuito al successo globale.

Per considerare un altro dato, tra quelli forniti dal report: il numero di persone che hanno provato Call of Duty su dispositivi mobile, ogni mese, ha quasi eguagliato quelle che hanno giocato su console e PC nel 2021.

E sta arrivando anche Warzone in versione mobile, come emerso di recente durante un annuncio, un porting vero e proprio per smartphone e tablet.

Nel frattempo sta arrivando Call of Duty Modern Warfare 2, che forse risolleverà il franchise principale da questo momento di stanca.

Lo sapete qual è un altro gioco mobile che sta sbancando? Esatto, proprio Genshin Impact.