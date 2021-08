Call of Duty Warzone, la versione PS5 è vicina? Spunta un nuovo leak

La Stagione 5 di Call of Duty Warzone potrebbe non solo introdurre tante novità nel free-to-play della serie, ma potrebbe finalmente introdurre le versioni next-gen del titolo.

Il battle royale di Black Ops Cold War è stato infatti oggetti di molti leak nelle ultime ore: l’ultimo di questi potrebbe aver rivelato il possibile arrivo in tempi brevi di una versione PS5 e Xbox Series X|S del titolo.

Le versioni next-gen sono una delle richieste più popolari dei fan, che sono dell’opinione che le recenti texture ad alta definizione rilasciate appositamente non siano sufficienti allo scopo.

Dopo i tanti leak, Activision e Raven Software hanno deciso da poco di ufficializzare l’arrivo della Stagione 5 di Call of Duty Warzone con un nuovo trailer.

Tuttavia, secondo quanto riportato da DualShockers, le novità non sarebbero finite qui: l’utente Twitter BreadisModding ha infatti scoperto l’esistenza di un URL registrato che suggerirebbe proprio l’imminente arrivo di un’edizione next-gen di Call of Duty Warzone.

Il link in questione al momento reindirizza unicamente ad una pagina di errore, come potete osservare voi stessi cliccando qui, ma il testo indicherebbe che, oltre alle note della patch della Stagione 5, verrebbero ufficialmente svelate le versioni PS5 e Xbox Series X|S del battle royale.

L’informazione è stata confermata dal leaker TheGhostOfHope, molto affidabile per tutte le notizie riguardanti il mondo di Call of Duty.

Sostiene infatti che i fan sono riusciti a scoprire dell’esistenza delle versioni next-gen proprio grazie a questa pagina, che è stata trovata in un link di reindirizzamento utilizzato da Raven Software per pubblicizzare le nuove patch su Twitter.

The only reason we found out about the whole next gen launch update thing with Season 5 of Warzone was because they put it in the patch notes link itself which we found via a redirect link that Raven uses for every patch notes update in their tweets.

— . (@TheGhostOfHope) August 4, 2021