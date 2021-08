Call of Duty Warzone, Stagione 5 ufficiale: data e trailer

Call of Duty Warzone si prepara a fare un ulteriore salto in avanti grazie all’arrivo della prossima e attesa Stagione 5.

Il gioco “costola” di Call of Duty Black Ops Cold War sta ricevendo contenuti a cadenza regolare, quindi è meglio che i soldati (virtuali) si preparino a questa nuova infornata di contenuti.

Del resto, solo ieri vi avevamo svelato di come la nuova stagione fosse presumibilmente alle porte, grazie a un leak rivelatosi a quanto pare accurato.

Ricordiamo anche che lo scorso mese di luglio è stato rilasciato un nuovo e utile update di bilanciamento, che ci auguriamo avrà il suo impatto anche sulla Stagione 5.

Ora, con un trailer di annuncio dall’impronta altamente cinematica, Activision ha confermato l’arrivo della Stagione 5 di COD.

La nuova infornata di contenuti prenderà il via a partire dal prossimo 12 agosto di quest’anno.

Il trailer presenta alcune anticipazioni della stagione in arrivo, tra cui un nuovo operatore con una benda sull’occhio: lo vediamo uploadare il segnale di trasmissione di Stitch.

Il caricamento arriva alla fine proprio quando una squadra di soldati, guidati da Woods, arriva per fermare il misterioso personaggio.

A quanto pare, però, è troppo tardi: il segnale della trasmissione mette i soldati l’uno contro l’altro (e contro Woods), dando inizio a una furibonda rissa senza precedenti.

Durante il caos, è possibile notare alcune delle presunte nuove armi che faranno il loro debutto nella Stagione 5, inclusa la pistola semiautomatica TEC-9 SMG.

Inoltre, è possibile che questo nuovo segnale di trasmissione possa anticipare una sorta di Killstreak per il controllo mentale, ma dovremo aspettare ulteriori informazioni per scoprirlo.

Call of Duty Warzone ha in ogni caso da poco ricevuto un aggiornamento next-gen con texture realizzate per le console di nuova generazione.

Infine, recuperate anche la classifica dei migliori capitoli della saga di COD, in attesa di tutte le novità in arrivo per gli FPS bellici di Activision.