Call of Duty: Warzone, la mappa ha un punto di morte istantanea: ecco quale

Secondo quanto riferito, la nuova mappa di Call of Duty: Warzone per la Stagione 3 ha uno – o più – punti di morte istantanea, o almeno questo è ciò che stanno segnalando un gran numero di giocatori sia su console che su PC.

Su Reddit, come riportato anche da Comicbook, alcuni utenti sono infatti incappati nella cosiddetta “Instant Death”, più precisamene sul tetto della stazione ferroviaria.

Secondo le testimonianze – e il video che potete visionare poco più in basso – ci sono varie zone del tetto della stazione che vedranno il vostro personaggio fondersi con il pavimento, precipitando poi nei meandri della mappa fino all’inevitabile morte da impatto al suolo.

Ovviamente, non si tratta di una cosa voluta da Raven Software, bensì di un qualche tipo di glitch piuttosto fastidioso.

Non è chiaro quanto sia comune questo problema tecnico né cosa lo causi. Al momento, Activision e Raven Software non hanno rilasciato alcuna comunicazione, sebbene è abbastanza scontato che a breve possa essere rilasciato l’ennesima patch atta a correggere il problema.

Fortunatamente, il problema tecnico sembra essere limitato alla sola stazione ferroviaria, visto che al momento non risultano esserci luoghi di morte istantanea conosciuti.

Vi ricordiamo anche che in queste ore vari utenti hanno pubblicato un’interessante teoria, la quale spiegherebbe perché la Verdansk “moderna” è stata rimpiazzata con quella del 1984.

Ma non solo: sembra che Actvision abbia deciso che Call of Duty 2021 non sarà il vociferato Vanguard (ambientato durante la seconda guerra mondiale), piuttosto una remastered multiplayer di uno dei capitoli più amati del franchise.

nfine, se volete saperne di più sulla Stagione 3 di Warzone, date subito un’occhiata alla roadmap completa dei nuovi contenuti.