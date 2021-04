Call of Duty WWII Vanguard rimpiazzato da una remastered multiplayer eccellente?

Call of Duty è sicuramente una miniera d’oro per Activision, visto che anno dopo anno continua a proporre nuovi episodi del franchise.

Da alcune settimane si discute del fatto che il prossimo capitolo sarà Call of Duty WWII: Vanguard, sviluppato dal team Sledgehammer Games.

A quanto pare, però, le cose potrebbero andare piuttosto diversamente: stando ad alcuni rumor circolanti in rete in queste ore, sembra che Activision possa “bloccare” Vanguard favorendo l’uscita del rifacimento di Call of Duty Modern Warfare 2, più in particolare del suo comparto multiplayer.

Secondo WarzoneNewz su Twitter (via GameRant), lo sparatutto ambientato durante la seconda guerra mondiale potrebbe non essere pronto in tempo per la fine dell’anno, cosa questa che vedrebbe Call of Duty Modern Warfare 2 Multiplayer Remastered prendere inevitabilmente il suo posto.

Should clarify – this doesn’t mean we aren’t getting a brand new CoD in 2021 or/and we are receiving a MW2 MP Remaster. Unknown for which part of the info here is the reason for Activision wanting it down https://t.co/MPfWKY1KAi — SoapKai (@thesoapkai) April 27, 2021

Non è una sorpresa il fatto che Sledgehammer Games abbia avuto problemi di sviluppo in passato con la serie Call of Duty, visto che fu Treyarch ad aiutare il team durante la lavorazione di Call of Duty WWII, uscito nel 2017.

Ricordiamo anche che un vero e proprio Call of Duty: Modern Warfare 2 sarebbe già in fase di sviluppo, concepito come un remake/reboot del celebre titolo omonimo uscito nel 2009.

Ma non solo: vi ricordiamo che EA e Dice avrebbe in cantiere l’anti-Call of Duty: Warzone, ossia la modalità battle royale del prossimo Battlefield 6, il cui annuncio dovrebbe essere alle porte.

Per tutti i dettagli sull’ultimo capitolo regolare della serie di sparatutto bellici in soggettiva, ossia Call of Duty Black Ops – Cold War, vi rimandiamo ovviamente alla nostra ricca video recensione che trovate sulle pagine di SpazioGames.