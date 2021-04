L’anti-Call of Duty: Warzone è in arrivo? Pare proprio di sì

Call of Duty Warzone è sicuramente uno di quei fenomeni difficili da scalfire, grazie a una community di giocatori realmente vasta e appassionata.

Secondo quanto riportato anche da Comicbook, il prossimo e non ancora annunciato Battlefield 6 di EA potrebbe avere dalla sua una modalità battle royale free-to-play, fortemente ispirata proprio al celebre Warzone, il quale non ha solo evoluto la serie, bensì ha cambiato il modo in cui Activision vede il franchise.

Sfortunatamente, i dettagli sulla modalità in questione non sono stati ancora resi noti, sebbene il noto insider Tom Henderson sembra decisamente ottimista circa il suo potenziale, tanto che è assolutamente certo che un gran numero di giocatori deciderà di “traslocare” in Battlefield una volta uscito.

Ciò che resta da vedere è se la presunta modalità battle royale sarà disponibile al lancio (con molta probabilità durante le festività natalizie) o arriverà successivamente, esattamente come accaduto con Warzone, uscito pochi mesi dopo Modern Warfare.

Yeah. I said we're getting a BR months ago but not a lot of details at the moment. A free to play BR to entice players to purchase the full game is going to be pretty standard in the industry moving forward IMO. https://t.co/ck5CpGNsIo

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 26, 2021