Call of Duty Warzone, il nuovo update indebolisce tre amate armi

Un nuovo update di Call of Duty Warzone è stato annunciato dallo sviluppatore Raven Software ed è in arrivo presto.

Il battle royale è com’è noto allineato a Call of Duty Black Ops Cold War, con cui condivide progressione e battle pass.

Warzone ha appena ricevuto un upgrade next-gen con texture realizzate specificamente per PS5 e Xbox Series X|S, e continua quindi nella sua marcia verso la perfezione.

Una marcia lungo la quale non mancano bug scoperti di volta in volta dagli utenti, tra cui uno che riguarda le taglie.

🛠️ A #Warzone update is going live soon!

Includes balance changes to several Weapons and Attachments.

The Season Four patch notes have been amended (see June 30th): https://t.co/lL99ezzTtw pic.twitter.com/AQ1rKGE3bG

— Raven Software (@RavenSoftware) June 30, 2021