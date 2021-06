Call of Duty Warzone, la Stagione 4 ha introdotto problemi di lag

La Stagione 4 di Call of Duty Warzone ha riacceso notevolmente l’interesse dei fan nei confronti del battle royale di Activision, introducendo molti contenuti apprezzati.

Il multiplayer collegato a Call of Duty Black Ops Cold War è costantemente tra i titoli free to play più giocati sulle varie piattaforme, grazie ad una formula di gioco che ha convinto gli appassionati in tutto il mondo.

Tuttavia, l’aggiornamento ha anche portato problematiche non indifferenti: come riportato da Game Rant, sono ormai moltissimi i fan che hanno segnalato lag fastidiosi subito dopo l’arrivo della nuova stagione di Warzone.

I problemi sarebbero tutti diversi tra loro: alcuni utenti segnalano disconnessioni dal server, mentre altri fan riportano stuttering ed un generale rallentamento durante le partite.

La Stagione 4 ha introdotto problemi di lag su Call of Duty Warzone.

Per esempio, l’utente Reddit Cheryvilkila riporta come Call of Duty Warzone, da quando è arrivato l’aggiornamento, è diventato praticamente «ingiocabile» su Xbox Series X, con ping che variano da 90 a 699ms costantemente.

Non è chiaro come mai questi problemi con il lag, confermati da molti giocatori nei commenti, stiano avvenendo proprio con la Stagione 4, anche se una teoria interessante riguarda l’evento collegato ai satelliti.

Alcuni fan si dicono infatti convinti che il problema potrebbe essere causato dai satelliti che si stanno schiantando sulla mappa Verdansk, dato che il gioco richiederebbe una grande quantità di tempo per renderizzare l’effetto in-game, causando conseguentemente il lag.

Non sappiamo ovviamente se questa teoria sia confermata o meno, ma possiamo solamente augurarci che Raven Software ed Activision riescano a risolvere al più presto la situazione, riportando i server alla normalità.

L’arrivo della Stagione 4 ha provocato un altro problema significativo anche su Call of Duty Black Ops Cold War: adesso il peso del gioco ha raggiunto delle dimensioni da record.