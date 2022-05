Call of Duty Warzone, DLC gratis ai giocatori PlayStation, da ora

Activision ha annunciato l’ultima esclusiva PlayStation ‘Combat Pack’ per Call of Duty: Warzone. Tutti i membri di PlayStation Plus possono infatti lasciarsi nel battle royale ora e riscattare una serie di omaggi totalmente gratis.

Il gioco nato come costola dei Call of Duty classici (il cui ultimo episodio potete recuperare su Amazon) a quanto pare ha ancora molto da dire.

Questo nonostante il fatto che Warzone pare non stia vivendo il suo momento migliore, bensì una grossa crisi con decine di milioni di giocatori persi nel corso dei mesi.

Vero anche che sull’isola di Caldera è stato da poco confermato l’arrivo della Stagione 3 Classified Arms, notizia questa assolutamente gradita.

Ora, però, come riportato anche da GameSpot, i possessori di console PS4 e PS5 possono fare incetta di un bel po’ di extra del tutto gratuiti.

Questi includono le cianografie Gold Hawk e Heavy Foliage, così come il biglietto da visita All-Terrain, l’orologio Serpentime, l’emblema Survival Tactics e l’arma Mercier Mini.

Il bundle include anche un doppio gettone XP che i membri di PlayStation Plus possono richiedere da subito.

Unlock the Combat Pack for free with your PlayStation Plus membership for a limited time!

Exclusive Legendary Skin

Two Legendary Blueprints

A custom Calling Card, Watch, and more pic.twitter.com/F1hK5B5Upf

— Call of Duty (@CallofDuty) May 4, 2022