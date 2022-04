Call of Duty Warzone svela la Stagione 3 Classified Arms: ecco tutti i dettagli (e la data)

I fan di Call of Duty Warzone potranno scoprire a breve tante attese novità sul battle royale di casa Activision: sull’isola di Caldera è stato infatti confermato l’arrivo della Stagione 3 Classified Arms.

Il nuovo aggiornamento sarà naturalmente disponibile anche su Call of Duty Vanguard (che potete acquistare in offerta su Amazon) e introdurrà nuove mappe, nuove armi e un nuovo Gulag, oltre a un attesissimo nuovo evento già anticipato nelle precedenti ore.

Proprio come anticipato da un update trapelato in rete, la Stagione 3 Classified Arms introdurrà ufficialmente Godzilla e King Kong, i due mostri più famosi della storia del cinema in quello che si preannuncia essere il crossover più folle di sempre.

Se qualche fan pensava che con l’arrivo di Snoop Dogg giocabile su Warzone si fosse arrivati ad avere la collaborazione più incredibile, la community dovrà dunque essere pronta a ricredersi con l’evento dedicato ai Kaiju.

Tramite il PlayStation Blog ufficiale apprendiamo infatti che l’Operation Monarch sarà disponibile a partire dall’11 maggio ed è destinato a provocare un grande impatto su Caldera: fino ad allora, sarà necessario che gli operatori rimangano in allerta e scoprire i segreti nascosti sotto la superficie, dalla quale emergerà anche una particolare ascia luminosa.

La Stagione 3 Classified Arms vera e propria sarà invece disponibile già a partire dal 27 aprile e per l’occasione sarà disponibile anche il nuovo Battle Pass che introdurrà 100 livelli di nuovi contenuti e due nuove armi gratuite: il fucile semiautomatico M1916 Marksman Rifle e il fucile d’assalto Nikita AVT.

Caldera sarà inoltre aggiornata con il nuovo punto d’interesse Scavo, ma aggiornerà allo stesso tempo anche la pista, il picco e la laguna, che con la Stagione 3 appariranno maggiormente complete.

Sarà inoltre disponibile Hold, un nuovo Gulag sviluppato direttamente da Toys for Bob, e due nuove piccole mappe a rotazione per il multiplayer intitolate Mayhem — disponibile al lancio — e Sphere — che arriverà solo nel corso della stagione.

Infine, ma non per importanza, sarà disponibile anche il nuovo Trophy System, un nuovo potenziamento per le modalità multigiocatore di Vanguard nel corso della Stagione 3 e tante altre novità per l’ultimo capitolo principale della serie, che vi invitiamo a consultare voi stessi nel blog ufficiale.

L’augurio dei fan è che la Season 3 riesca a migliorare la stabilità del gioco, definito da molti fan addirittura ingiocabile a causa di molteplici errori e bug.