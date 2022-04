Warzone è in crisi: il battle royale perde un numero esorbitante di giocatori

Call of Duty Warzone è stato forse l’unico, vero battle royale che è riuscito a contrastare lo strapotere di Fortnite. Almeno fino ad oggi.

Il battle royale nato come costola dei Call of Duty classici, il cui ultimo episodio potete recuperare su Amazon, sta perdendo colpi da un po’ di tempo a questa parte.

La Stagione 3, che arriverà a breve con tantissime novità, rischia di non essere abbastanza per rinvigorire l’interesse dei giocatori verso il battle royale.

Chissà che non ci riescano, invece, i mostri più famosi della cultura pop che avranno un’isola a loro dedicata in cui i giocatori potranno paracadutarsi.

La riunione degli investitori di Activision, di cui PC Gamer ha riportato i dettagli riguardo Call of Duty: Warzone, ha svelato quelli che sono stati i risultati del battle royale.

E, come potrete intuire, non sono esattamente elettrizzanti. Stando alle analisi del publisher, tutto il franchise di Call of Duty ha avuto un calo di giocatori impressionante tra il 2021 e il 2022.

Precisamente, tutti i videogiochi della serie hanno perso definitivamente 50 milioni di giocatori in un anno.

Nel 2021 c’era stato il picco per quanto riguarda gli utenti attivi, che ammontavano a 150 milioni soprattutto per l’apporto dell’immensa popolarità di Warzone.

Con pur 100 milioni di giocatori ancora attivi, questo rappresenta il calo più brutale di utenti che il franchise abbia mai avuto negli ultimi due anni.

Questo fenomeno è da attribuire sia alla scarsità degli aggiornamenti, in quantità e qualità, di Warzone, ma anche delle performance deludenti dell’ultimo esponente regolare della serie: Call of Duty Vanguard.

Il quale è stato paradossalmente il videogioco più venduto del 2021, perché ha convinto i giocatori sul momento ma non li ha saputi mantenere interessati.

Chissà che Call of Duty: Warzone 2, recentemente annunciato, non possa risollevare le sorti del franchise una volta per tutte.

Nel frattempo Fortnite non conosce crisi, e continua a cimentarsi nei crossover più assurdi. L’ultimo è con Street Fighter, di nuovo.