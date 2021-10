Call of Duty Warzone, attacchi hacker in arrivo? Activision tranquillizza i fan

Se c’è un problema che ha costantemente creato più di un grattacapo da risolvere per gli sviluppatori di Call of Duty Warzone ed i suoi fan, certamente è impossibile non menzionare il fenomeno degli hacker e dei cheater.

La situazione si era infatti dimostrata talmente grave che, in preparazione dell’imminente uscita di Call of Duty Vanguard, Activision aveva annunciato orgogliosamente Ricochet, il nuovo sistema anti-cheat in grado di evolversi nel tempo e bannare efficacemente gli imbroglioni.

L’annuncio del nuovo anti-cheat era apparso come una vera e propria dichiarazione di guerra, che nelle intenzioni degli autori avrebbe dovuto tranquillizzare gli appassionati una volta per tutte.

Tuttavia, così non è stato: dopo soltanto pochissime ore dall’annuncio è infatti emerso che Ricochet sarebbe già stato leakato dagli hacker, che avrebbero iniziato a studiarlo per capire come aggirarlo.

Pare però che la situazione non abbia preoccupato affatto Activision e gli autori di Ricochet, che hanno provveduto con un post sui propri account social a tranquillizzare gli animi dei fan (via PlayStation LifeStyle).

Pur non facendo chiaramente riferimento al leak, l’account Twitter ufficiale di Call of Duty ha infatti segnalato che al momento il sistema anti-cheat è ancora in fase di test, proprio per individuare tutti i bug che possano emergere prima dell’arrivo su PC.

Per fare ciò, Activision ha ammesso di aver distribuito una versione del driver kernel pre-release ad alcuni partner di terze parti selezionati, al fine di rendere il sistema il più sicuro possibile in previsione del lancio di Vanguard.

RICOCHET Anti-Cheat response has been wild this week. So yeah, all good 💥 — Call of Duty (@CallofDuty) October 15, 2021

Evidentemente, la versione che potrebbe essere finita in mano agli hacker sarebbe dunque un anti-cheat incompleto: le dichiarazioni lascerebbero dunque intendere che Ricochet non dovrebbe correre pericoli quando arriverà il momento di lanciarlo ufficialmente.

A tal proposito, Activision ha voluto proprio sottolineare che la settimana dell’annuncio è stata molto intensa, evidenziando però che «va tutto bene».

Naturalmente i cheater non si faranno scoraggiare così facilmente e cercheranno sempre e comunque nuovi modi per rovinare il divertimento dei giocatori più onesti: i fan però non possono fare altro che aspettare il lancio di Ricochet e incrociare le dita perché riesca a fare egregiamente il compito per il quale è stato progettato.

Nel frattempo, ricordiamo che Call of Duty Warzone è entrato nella Stagione 6: l’ultima patch ha già corretto molti bug emersi di recente.

Il nuovo Battle Pass ha inoltre segnato la fine della Guerra Fredda, così come abbiamo imparato a conoscerla su Black Ops Cold War.

A partire da domani dovrebbe essere già disponibile il nuovo evento di Halloween, che introdurrà una novità da paura.