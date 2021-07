Call of Duty Warzone, arriva la Stagione 4 Reloaded: ecco la data d’uscita

Con un trailer pubblicato sul proprio canale YouTube, Call of Duty Warzone ha appena svelato la data d’uscita della Stagione 4 Reloaded, l’aggiornamento di metà stagione del popolare battle royale.

L’update porterà novità per il multiplayer del battle royale free-to-play e su Call of Duty Black Ops Cold War, anche se non sappiamo ancora con precisione quali accorgimenti saranno introdotti.

L’annuncio è arrivato dopo una notizia che ha spiazzato i fan su console, dato che i cheater hanno trovato un modo per imbrogliare anche su PS5 e Xbox Series X.

Gli sviluppatori sono attivamente al lavoro per migliorare l’esperienza dei giocatori next-gen, come dimostrato dal lancio di un nuovo pacchetto di texture dedicato.

La Stagione 4 Reloaded di Call of Duty Warzone arriverà la prossima settimana.

Come riportato da Eurogamer.net, il canale YouTube ufficiale di Call of Duty ha pubblicato una presentazione video in cui viene mostrato nel dettaglio Mauer der Toten.

Si tratta di una nuova mappa che sarà disponibile per la modalità Zombie di Call of Duty Black Ops Cold War, legata ad un particolare arco narrativo di questa feature.

Potete osservare voi stessi la nuova mappa di Black Ops Cold War nel trailer ufficiale, che vi proporremo di seguito:

Con la Stagione 4 Reloaded arriveranno anche modifiche alle armi ed al bilanciamento di Call of Duty Warzone, anche se al momento Raven Software non ha ancora voluto anticipare nulla.

Sappiamo inoltre che la data d’uscita ufficiale è giovedì 15 luglio alle ore 6 del mattino: a partire dalla prossima settimana i giocatori potranno dunque divertirsi con le novità di questo update.

Non appena arriveranno ulteriori novità ufficiali su tutti i contenuti della Stagione 4 Reloaded di Call of Duty Warzone, vi terremo costantemente aggiornati sulle nostre pagine.

Potremo sicuramente aspettarci un nuovo bilanciamento delle armi, come già accaduto in un precedente update di Warzone.

Di sicuro i fan sperano che con la Stagione 4 Reloaded saranno sistemati i problemi di lag, che a quanto pare sarebbero stati introdotti proprio dalla nuova Season.

In ogni caso potremo aspettarci anche alcuni bug fix richiesti dalla community, come quello relativo all’impossibilità di riscattare le taglie.