Call of Duty Warzone, i cheater arrivano anche su PS5 e Xbox Series X

Trattandosi di un ecosistema chiuso, le versioni console di Call of Duty Warzone sono sempre state relativamente al sicuro dai cheater, dato che imbrogliare nei videogiochi è sempre stato notoriamente molto più difficile rispetto alle versioni PC.

Le cose, purtroppo, potrebbero cambiare presto: un gruppo online dedicato al combattere gli imbroglioni ha segnalato di aver scoperto un nuovo strumento che permette il cheating perfino su PS5 e Xbox Series X, rendendo dunque possibile imbrogliare anche su altri titoli della serie, come Call of Duty Black Ops Cold War.

I cheater rappresentano un enorme problema per i giochi online competitivi, come lo stesso Call of Duty Warzone, i cui sviluppatori hanno ammesso di odiarli.

Activision e Raven Software hanno dimostrato coi fatti di aver sempre cercato di fare tutto il possibile per bloccarli, bannandone diverse migliaia ogni settimana.

Da oggi potrebbe però essere molto difficile riuscire a combatterli: come riportato da GameSpot, un nuovo tool permette infatti di effettuare un cheating molto più «sicuro», rendendo anche impegnativo per gli sviluppatori riuscire ad individuarlo.

L’Anti-Cheat Police Department su Twitter segnala infatti che questo strumento sfrutta una capture card collegata al PC, che viene poi analizzata per individuare facilmente gli obiettivi.

Tutto ciò che il giocatore dovrà fare è puntare l’avversario: a quel punto ci penserà il tool ad utilizzare i colpi necessari per uccidere i nemici, con una mira incredibilmente precisa.

Ladies and gentlemen, I present you the next generation of cheating now available on console, and has been for a while but lately its been becoming more popular and more of a trend, consoles are no longer a safe space to play your games legit anymore pic.twitter.com/iEQzPVFf1h

— Anti-Cheat Police Department 🕵️ (@AntiCheatPD) July 5, 2021