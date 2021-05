Call of Duty Warzone, allarme Silent Aim: il nuovo hack “inguaia” il gioco?

La nutrita presenza di cheater in Call of Duty Warzone non è certo una novità, e i giocatori più dediti al titolo ne sanno qualcosa. Adesso, un nuovo hack sta dando parecchio filo da torcere agli utenti ligi alle regole.

Il fratello di Call of Duty Black Ops Cold War ha rapidamente conquistato un posto d’onore nel mercato dei free-to-play, e il risultato è dovuto alla pubblicazione costante di nuovi contenuti da parte degli sviluppatori, e all’ottima accoglienza riservata dal pubblico.

Activision aveva già intimato ai giocatori scorretti di interrompere il prima possibile il loro atteggiamento irrispettoso nei confronti della community ma, evidentemente, l’appello è rimasto inascoltato.

In seguito alle dichiarazioni del publisher, infatti, le cose sono cambiate in peggio: nei giorni scorsi è stato rivelato l’effettivo numero degli utenti bannati, e si tratta di una cifra davvero impressionante che rischia di aumentare drasticamente.

Warzone è molto diffuso anche su PC, fattore che tende ad aumentare con facilità la presenza di aimbot e di qualsiasi tipo di intromissioni illecite.

La natura cross-play del titolo non aiuta certo ad arginare questo tipo di problemi, giunti rapidamente anche su console, creando un notevole malcontento nei videogiocatori che si sono trovati letteralmente sommersi da costanti scorrettezze.

L’ultima new entry in questa lunga serie è stata riscontrata da un utente di Reddit, il quale ha rapidamente capito di trovarsi di fronte a qualcosa di particolarmente insolito.

Il video sottostante mostra perfettamente ciò di cui stiamo parlando (via Game Rant):

Malgrado un certo “callo” sviluppato dai fan per tollerare i comportamenti illeciti, in questo caso ci troviamo davanti a un episodio davvero grave.

Come avrete notato, il giocatore è stato ucciso senza che l’avversario mirasse direttamente contro di lui, ma è bastato che si limitasse a puntare il fucile in un punto privo di ostacoli o barriere naturali.

Grazie al contributo della Killcam, è infatti possibile notare che l’utente spara casualmente in qualsiasi direzione con la certezza (o quasi) di colpire sempre qualcuno, grazie a una sorta di “pilota automatico” incluso nei proiettili.

Il fenomeno è dovuto all’hack di cui vi abbiamo parlato in apertura, chiamato “Silent Aim“. Si tratta di un aimbot sofisticato, che consente ai giocatori che ne fanno uso di abbattere i nemici senza occuparsi di mirare.

In un commento su Reddit è stato evidenziato che questo specifico cheat è in grado di «intercettare e modificare i pacchetti dei server» ed è quindi difficile da estirpare.

Nel caso in cui un fenomeno del genere iniziasse a diffondersi a macchia d’olio, il free-to-play compagno di Call of Duty Black Ops Cold War potrebbe diventare un luogo davvero inospitale.

Siete stufi degli avversari che sfruttano i bug per avere la meglio sul campo di battaglia? Allora sarete felici di constatare che grazie a un aggiornamento, un fastidioso errore che consentiva di indossare la maschera antigas per un tempo illimitato è stato finalmente risolto.

Se avete ancora intenzione di barare, dovete sapere che grazie al nuovo update sono stati risolti un gran numero di bug che andavano a favore dei cheater (e questo dovrebbe bastare a farvi desistere).

In Call of Duty Warzone è appena stata introdotta una nuova (e originalissima) arma: si tratta di un ibrido tra un fucile e una tastiera, che vi permetterà di combattere a suon di musica, dandovi il giusto ritmo per scalare la classifica.