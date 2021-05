Call of Duty Warzone ha appena aggiunto la sua arma più unica

Call of Duty Warzone ha appena introdotto la sua arma più unica di sempre, come parte di un pacchetto chiamato Music Legend Mastercraft.

Il pacchetto è disponibile anche per Call of Duty Black Ops Cold War e aggiunge un’arma a dir poco curiosa per gli sparatutto di Activision.

Il battle royale della casa nordamericana si è appena liberato di un numero imponente di utenti che ricorrono a trucchi illeciti, ma non è finita qui.

Non solo banhammer ma anche aggiornamenti sostanziali per la qualità della vita su Warzone, come testimoniato dall’ultimo update che ha ripulito il gioco da un fastidioso bug.

The Music Legend Mastercraft Bundle is available now in Black Ops Cold War & Warzone store. pic.twitter.com/z15eO6RZrc — Call of Duty News (@charlieINTEL) May 16, 2021

Il pacchetto aggiunge un’arma keytar, sia in Warzone che in Call of Duty Black Ops Cold War, che non solo ha la forma di questo curioso strumento, ma suona anche della musica vera e propria.

Nel video in basso, l’arma, nota come Schredder, ha una tastiera costruita sul fianco, con una leva per l’accensione e lo spegnimento, e diverse manopole per il volume (solo estetiche).

L’arma include anche un’animazione del vostro Operatore impegnato a suonare un piccolo jingle sul lato della canna dell’arma.

Il bundle costa 2.400 Call of Duty Points e comprende pure l’arma Amped Up, la skin Rockstar per Wolf, l’orologio Soul Watcher e la skin per veicoli Center Stage.

È incluso nel pacchetto anche il clacson per veicoli Riff, il charm Super Disco, l’emblema Battle Schredder e la calling card Cultural Export.

Sicuramente i fan più accaniti faranno le corse per accaparrarsi un prodotto tanto unico, che rappresenta forse la stramberia massima da quando la battaglia reale di Activision è stata lanciata.

Una confezione niente male per gli appassionati del battle royale, che già possono godersi dei benefit senza alcun costo su PlayStation.

La Stagione 3 è ancora in corso di svolgimento ma c’è già chi pensa a quella successiva e, a quanto sappiamo, potrebbe includere delle sorprese molto grosse.

Un successo così importante per Call of Duty Warzone che potrebbe addirittura indurre uno slittamento, pur lieve, del prossimo capitolo della saga principale.