Call of Duty Warzone, il nuovo update vi farà passare la voglia di barare

Raven Software ha comunicato i dettagli dell’ultimo update per Call of Duty Warzone, ricco di numerosi fix per altrettanto numerosi bug in grado di rovinare l’esperienza di gioco a una larga fetta di utenza.

Il popolare free-to-play legato a Call of Duty Black Ops Cold War continua a riscuotere un successo degno di nota grazie alla pubblicazione costante di nuovi contenuti e alla risoluzione di alcuni errori segnalati dalla community, immancabili in un prodotto di questo genere.

Grazie all’update della scorsa domenica era stato risolto un fastidioso bug che consentiva di usare la maschera antigas per un tempo illimitato, ponendo in notevole svantaggio i videogiocatori più ligi alle regole.

L’ultimo aggiornamento in ordine di tempo ha portato il “sole” a Rebirth Island, grazie all’introduzione di alcune novità relative all’illuminazione e alla visibilità generale della mappa.

L’esaustiva lista delle correzioni è stata pubblicata sul profilo Twitter ufficiale della software house statunitense, e consentirà ai fan di farsi un’idea del gran numero di miglioramenti introdotti.

Ancora una volta, si tratta di un’ottimizzazione generale indirizzata al perfezionamento dell’esperienza, con un occhio di riguardo per evitare eventuali sbilanciamenti non del tutto corretti da parte dei giocatori più “sfrenati”.

Grazie al seguente tweet è possibile prendere nota dei nuovi fix dedicati a Call of Duty Warzone:

🛠️ A #Warzone update is going live now! Includes fixes to a variety of different bugs. The Season Three Reloaded notes have been updated (see *May 21st Update): https://t.co/O16LzVxVYH pic.twitter.com/tz2DtzcVAP — Raven Software (@RavenSoftware) May 21, 2021

A seguire, alcune delle novità principali introdotte con l’aggiornamento:

Eliminata la possibilità di accedere alle aree al di fuori della mappa di Verdansk.

di Verdansk. Rimosse le collisioni con alcuni elementi dello scenario che consentivano agli utenti di sparare o spiare attraverso questi ultimi.

attraverso questi ultimi. Un bug che resettava il progresso dell’Esfiltrazione nella modalità Power Grab è stato risolto .

. Eliminato un bug che non mostrava alcun tipo di riflesso durante l’uso dei mirini Royal & Kross e MultiZoom contro altri cecchini.

durante l’uso dei mirini Royal & Kross e MultiZoom contro altri cecchini. Risolto un problema che non permetteva di attivare i contratti mentre i messaggi relativi alle Killstreak apparivano sullo schermo.

Non mancano ulteriori migliorie legate ad alcuni errori, grazie ai quali era possibile equipaggiare quattro armi nella modalità Power Grab (per la felicità di tutti gli utenti dediti al gioco sporco).

Se siete portati per il combattimento corpo a corpo, da adesso potete dormire sonni tranquilli: un bug che non permetteva di registrare i progressi relativi al Coltello Balistico è stato definitivamente eliminato.

Il supporto degli sviluppatori si dimostra ancora una volta costante, grazie alla repentina risoluzione di problemi in grado di minare la fruibilità del gioco.

È ormai noto che nel “fratello” di Call of Duty Black Ops Cold War sono in molti a giocare sporco, ed è quindi un bene che alcuni bug siano stati definitivamente estirpati.

Solo qualche giorno fa, era stata la stessa Activision a parlare del numero di utenti bannati dal free-to-play: si tratta di una cifra davvero impressionante che non accenna a smettere di crescere, anche grazie alla politica di tolleranza zero attuata dal publisher.

Dopo l’arrivo di Verdansk 84, la ventata di novità anni ’80 non si è ancora interrotta: con la patch mid-season sono state introdotte alcune new entry provenienti da due iconici action movie (con relative ambientazioni a tema) che faranno felici i fan del cinema.

Se l’arsenale vi sta (giustamente) a cuore, sarete impazienti di provare la nuovissima arma disponibile in Call of Duty Warzone. Si tratta di una vera e propria keytar per tutti gli appassionati della musica (e dei proiettili).