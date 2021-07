Call of Duty Warzone, allarme auto aim: Activision “oscura” i cheater

Call of Duty Warzone continua ad attrarre molti giocatori, incuriositi dalla mole di contenuti del free-to-play firmato Raven Software, costantemente aggiornato e da poco giunto alla Stagione 4.

Gli utenti reduci da Call of Duty Black Ops Cold War avranno già una certa familiarità con il prodotto, e di conseguenza saranno a conoscenza dei bug e cheat dai quali è ciclicamente minato.

Solo qualche giorno fa, vi avevamo avvisato della presenza di cheater anche su PS5 e Xbox Series X, pronti a sfruttare uno sgradevole tool che permette di eliminare l’avversario semplicemente puntandolo.

Gli update hanno spesso avuto il compito di rivoluzionare (in modo più o meno evidente) il gioco, e l’ultimo non fa eccezione: in occasione del suo arrivo, tre armi molto amate sono state indebolite.

Oggi torniamo a parlare del cheat emerso qualche giorno fa (di cui vi avevamo dato notizia puntuale) nei confronti del quale Activision ha deciso di iniziare a intervenire.

La notizia è arrivata dal profilo Twitter Anti-Cheat Police Department, già responsabile di aver avvisato della presenza dello sgradevole “trucco” nel corso della settimana.

Come lo stesso ACPD ha specificato, si tratta di una funzione che «manda input al controller ogni volta che identifica un obiettivo valido», consentendo a chi ne fa uso di neutralizzare gli avversari senza il minimo sforzo.

L’intervento del publisher ha preso il via attraverso la rimozione di una serie di video comparsi su YouTube, nei quali era possibile vedere all’opera i giocatori scorretti (e verificare l’efficacia del cheat stesso) (via VGC).

Malgrado si tratti solo di un primo, timido passo e considerando che il cheat è ancora scaricabile, è chiaro che la volontà di Activision sia quella di porre rimedio a un problema che è ormai giunto anche su console.

La presenza di un gran numero di giocatori scorretti non è certo una novità per Call of Duty Warzone: di recente, il numero dei bannati aveva raggiunto cifre considerevoli, destinate ad aumentare costantemente.

Tra bug e cheat i fan rischiano di passare un brutto quarto d’ora, in questo caso anche per “colpa” della stessa software house: un bug relativo alle taglie ha dato del filo da torcere a molti utenti, ai quali è stata negata una giusta ricompensa.

Activision non ha alcuna intenzione di interrompere il supporto a un prodotto tuttora molto giocato, e proprio per questo è pronta a pubblicare la Stagione 4 Reloaded il 15 luglio.