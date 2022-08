Call of Duty Warzone 2 sta per mostrarsi: ecco quando scopriremo il futuro del battle royale

Activision ha finalmente annunciato quando potremo scoprire maggiori dettagli su Call of Duty Warzone 2, il prossimo ambizioso capitolo di uno dei battle royale videoludici più amati.

Il prossimo capitolo free-to-play del celebre sparatutto in prima persona (potete recuperare COD Vanguard in offerta su Amazon) si mostrerà infatti in un nuovo evento dedicato che svelerà più approfonditamente il futuro della serie.

Come riportato da GamingBolt, Call of Duty Next si svolgerà infatti il 15 settembre e ci permetterà di dare uno sguardo nel dettaglio non solo a Call of Duty Modern Warfare 2, ma anche ai prossimi episodi gratuiti.

Ricordiamo infatti che non c’è soltanto COD Warzone 2 in sviluppo, ma è in arrivo anche un nuovo capitolo mobile attualmente intitolato semplicemente «Project Aurora» e che sarà una versione mobile del celebre battle royale.

L’evento è particolarmente interessante anche per i fan di Modern Warfare 2, dato che sarà svelata nel dettaglio la sua componente multiplayer insieme a numerosi streamer che svolgeranno partite in tempo reale.

Non è chiaro se sarà possibile assistere a partite multiplayer anche su Call of Duty Warzone 2 e Project Aurora, ma Activision ha comunque confermato che ci saranno «sorprese» e ulteriori dettagli tenuti attualmente nascosti.

Ricordiamo che l’uscita di Call of Duty Warzone 2 è attualmente prevista entro la fine del 2022: lo sviluppo dovrebbe dunque essere ormai a buon punto, anche se i fan sanno attualmente ben poco di questo misterioso capitolo.

Naturalmente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena sapremo ulteriori dettagli in merito: nel frattempo, l’appuntamento da segnare sul calendario è sicuramente il 15 settembre per seguire Call of Duty Next.

Vedremo se questi annunci saranno sufficienti per risollevare la serie da un periodo di grave crisi: in un solo anno il franchise ha infatti perso ben 33 milioni di utenti.

Proprio questo periodo nero avrebbe spinto il publisher a mettere in pausa la serie dopo quasi 20 anni ininterrotti: vedremo se questi nuovi capitoli riscontreranno il successo in cui sperano gli sviluppatori.