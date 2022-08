Call of Duty, la serie sarebbe vicina allo stop (dopo quasi 20 anni)

La saga di Call of Duty ha vissuto negli anni alti e bassi, con capitoli molto apprezzati da critica e pubblico alternati ad altri decisamente più tiepidi da ogni punto di vista.

Con l’ultimo capitolo, COD Vanguard (che trovate a prezzo stracciato su Amazon), la fanbase si è infatti spaccata in due.

Vero anche che l’importanza del brand è indubbia, visto che proprio di recente Sony ha ritenuto che l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft potrebbe far passare i giocatori di Call of Duty alle console Xbox.

Ora, come riportato da VGC, sembra proprio che il publisher americano abbia intenzione di mettere in pausa la serie nel 2023, sebbene Call of Duty riceverà in ogni caso “nuovi contenuti premium”.

In una dichiarazione rilasciata durante il rapporto sui guadagni del secondo trimestre del 2022, Activision ha affermato che «in tutto l’ecosistema di COD, i team sono ben posizionati per supportare questi lanci con sostanziali operazioni live, continuando al contempo lo sviluppo di nuovi contenuti premium previsti per il 2023 e oltre».

Secondo quanto riferito, Activision salterà il consueto capitolo principale di COD del prossimo anno, la prima volta in quasi 20 anni contraddistinti sempre da un lancio annuale per il franchise.

Tuttavia, questo non preclude ad Activision la possibilità di rilasciare un progetto più piccolo, sebbene al momento non vi sia nulla di concreto all’orizzonte.

La dichiarazione di questa settimana potrebbe riferirsi ai contenuti scaricabili a pagamento (che un tempo erano un punto fermo del franchise) oppure a un gioco spin-off, come il tanto vociferato gioco standalone Call of Duty Zombies.

Il prossimo gioco della serie principale, previsto per il 2024, sarà probabilmente un capitolo di Black Ops. Il capitolo di quest’anno, Call of Duty Modern Warfare 2, uscirà il 28 ottobre 2022.

